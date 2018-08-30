Campionati di calcio UISP, tante novità per la stagione 2018-2019
Dal calcio a 11 al calcio a 8, passando per Over 35 e Over 50: tutte le novità dei campionati proposti dal Comitato Territoriale di Reggio Calabria
30 Agosto 2018 - 09:12 | di Domenico Suraci
Inizia la stagione sportiva 2018-2019 con tante novità nei campionati di calcio UISP proposti dal Comitato Territoriale di Reggio Calabria. Nel calcio a 11 la nuova proposta per il campionato Over 16 e la conferma per il Seniores Over 45 che prevederà una fascia under ai 40 anni. Nel calcio a 5 maschile si giocherà la decima edizione della manifestazione nata in collaborazione col Passaporto per l’Europa: confermato il campo principale del Reggio Village e giorni e orari dell’anno scorso.
Le novità nel calcio a 5, a 7 e a 8
Il calcio a 5 femminile sarà inserito a breve nel programma e sarà proposto come gli ultimi anni, in collaborazione con le PGS. Grande novità nel calcio a 7 che eredita, per quest’anno, il Lega 7: al campionato sarà abbinato il Penalty Game. Altra novità, il campo da gioco che torna ad essere La Pinetina di Ravagnese, con le gare giocate nei giorni feriali e negli orari serali.
Sempre nel calcio a 7 e sempre alla Pinetina è proposto il Campionato Amatori Over 35, che si giocherà la sera dei giorni feriali. Altra novità è quella prevista nel Memorial “Luigi Romanò” di calcio a 8: quest’anno il Campionato sarà riservato agli Over 50 con deroga per tre Over 45, variazione invocata a gran voce degli appassionatissimi calciatori che da otto anni giocano sul manto sintetico di S. Antonio adesso ancora più coinvolgente, dopo il recente rifacimento.
Settore giovanile e finali nazionali
Completa la programmazione del calcio UISP, tutta l’attività del Settore Giovanile che è stato ricostruito l’anno scorso, ma che tanta soddisfazione ha dato in termini numerici e di partecipazione con la splendida festa di chiusura stagione organizzata e condivisa da circa 300 ragazzi che hanno ricevuto, ognuno, un premio personale. A completare la proposta del calcio UISP, la possibilità di partecipare alle Finali Provinciali, alle Finali Regionali e alle Finali Nazionali e….grande novità, anche alle Finali Interregionali con le corrispondenti aventi diritto dei Campionati UISP di Messina.
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