Campionato degli affiliati Serie A2 maschile e Serie B femminile: ultimo turno della fase a girone

Dopo l’avvincente incontro conclusosi con la vittoria del CT Rocco Polimeni ( A2 MASCHILE ) nei confronti del TC Le Rocce di Giarre, che potrebbe risultare determinante ai fini dell’ammissione della squadra reggina alla fase dei Play – out in programma a partire da domenica 29 maggio, la formazione reggina si appresta a disputare l’ultimo incontro del girone con il Circolo Tennis Bologna.

La sfida con il Circolo Tennis Bologna

Il Circolo bolognese che precede nella classifica di girone la compagine reggina ( le due squadre occupano rispettivamente il quinto e sesto posto) , schiererà la formazione titolare con tre giocatori d classifica 2.2 Pedrini, Mercuri e Simoni e due 2.4 Montebugnoli e Righi una formazione di tutto rispetto.

Il risultato dell’incontro di domenica 22 maggio potrebbe avere un valore simbolico, considerato che la sesta posizione della squadra di A2 risulterebbe al 90% inattaccabile e tale posizione consentirebbe comunque al CT Rocco Polimeni di giocarsi tutte le chance di salvezza nel tabellone dei Play out.

Pertanto, l’appuntamento presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni per i tifosi e gli appassionati reggini è previsto per domenica 5 giugno ( secondo turno play out ), fatto salvo un eventuale, improbabile ed impensabile vittoria a Bologna della formazione reggina per 6 a 0.

La Serie B femminile in casa

La Serie B femminile sarà invece impegnata in casa contro il Ct Marino Casalboni , domenica 22 maggio, inizio ore 10.00, incontro non più fondamentale ai fini della classifica dato che le ragazze reggine sono ormai certe del primo posto nel girone, e disputeranno la fase dei play off per tentare la promozione in Serie A2.

Gli incontri di play off si disputeranno nelle giornate di domenica 5 giugno ( fuori casa ) e domenica 12 giugno (in casa).

Le ragazze reggine Sabino, Meccico, Lavino, Mangano, Costantino e Turiano affronteranno di fronte al proprio pubblico Il Ct Marino Casalboni, che tenterà di ribaltare il pronostico schierando tra le proprie fila Serena ed Elisa Gugnali (entrambe 2.5), Camilla Fabbri (2.6), Alessandra Mazzola (2.7) e Beatrice Letizia (2.8).

L’incontro, infatti, riveste una grande importanza per la formazione emiliana che in caso di sconfitta potrebbe rischiare la retrocessione diretta.

Lo spettacolo, quindi, per motivi opposti, ovvero per ambizioni diverse delle due formazioni ( reggina play off – emiliana play out ) è garantito sui campi del in terra rossa del CT Rocco Polimeni.