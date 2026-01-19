Campionato Italiano Dama Frisk: buoni risultati per l’Asd Nuovi Orizzonti

Nella splendida cornice del Castello Normanno-Svevo di Mesagne si è svolto l’8° Campionato Italiano di Dama Frisk, appuntamento di grande rilievo nel panorama damistico nazionale.

Alla manifestazione ha preso parte anche una qualificata delegazione calabrese, guidata dal Presidente del Comitato Regionale FID Calabria, Antonino Cilione, e dal Vicepresidente Eugenio Valente, che ha ben figurato ottenendo risultati di assoluto prestigio.

Il campionato è stato organizzato con grande professionalità dal Delegato Provinciale FID di Brindisi, Daniele Caruso, reggino trapiantato in Puglia, che ha saputo garantire un’organizzazione impeccabile, ulteriormente impreziosita dalla numerosa partecipazione di giovani atleti provenienti da tutta Italia, segno tangibile della vitalità e del futuro della disciplina.

Ottimo il bilancio finale per la compagine calabrese che, al termine della competizione, porta a casa ben quattro podi.

Nel Gruppo Assoluto, Giovanni Martino dell’ASD Nuovi Orizzonti conquista un prestigioso terzo posto, alle spalle di Francesco Zappia ed Elia Cantatore dell’ASD CD Aosta.

Nel Gruppo Regionali, dietro al valdostano Tommaso Lodato, si piazzano Domenico Martino (ASD Nuovi Orizzonti) e Vincenzo Mandalari (ASD Bovese Luigi Condemi), completando un eccellente podio a forte tinte calabresi.

Nel Gruppo Provinciali, a salire sul secondo gradino del podio è Antonino Chirico, anche lui in forza all’ASD Nuovi Orizzonti di Giorgio Ghittoni, preceduto solo da Ghodhbani Rayan dell’ASD CD Aosta e capace di avere la meglio, nel finale, su Virginia Elia dell’ASD CD Cellino San Marco.

Da segnalare inoltre la partecipazione, tra gli Under 11, del giovanissimo Jacopo Pio Cilione, di soli 8 anni, alla sua prima esperienza con la dama frisk. Il più giovane atleta dell’intera competizione ha chiuso al 13° posto, un risultato che lascia ben sperare per il futuro.

Le attività damistiche proseguono ora regolarmente presso i circoli reggini, in attesa dei Campionati Regionali, in programma nel corso dell’intero mese di febbraio, che coinvolgeranno atleti e società di tutta la Calabria.