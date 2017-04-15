Campionato italiano di dama internazionale, grande successo per i reggini

La dama internazionale, nelle specialità “tempo standard” e “blitz”, ha i suoi nuovi campioni italiani giovanili. Grande successo per il 35esimo campionato nazionale, ospitato dalla città di Reggio Calabria, che ha coinvolto decine di atleti espressione del movimento damistico tricolore. I giovani damisti, accompagnati da istruttori e genitori, hanno vissuto tre giorni in riva allo Stretto all’insegna della sana competizione, di un confronto che – attraverso la dama – sa tradursi in momento di socializzazione e divertimento.

I campioni reggini del Circolo Nuovi Orizzonti

Sono due i campioni italiani provenienti da Reggio Calabria: Domenico Fabbricatore (categoria juniores), nella specialità tempo standard e Vincenzo Sgrò (categoria cadetti) nella specialità blitz. Entrambi i campioni hanno raccolto anche un secondo posto, rispettivamente nelle specialità blitz e tempo regolare. Soddisfazione ed egregio risultato anche per Natale Laganà, terzo classificato nella specialità tempo regolare. Tutti loro, peraltro, appartenenti al Circolo damistico Nuovi Orizzonti che ottiene così due primi posti, due secondi ed un terzo nella massima competizione nazionale giovanile a conferma della propria grande tradizione.

Sono 4 i titoli nazionali conquistati da damisti provenienti dal Lazio (Enes Habilaj, Andrea Cappadonia, Gabriele D’Amora, Marco Stipcevich), 2 dalla Calabria (Domenico Fabbricatore e Vincenzo Sgrò), 2 dalla Liguria (entrambe con Matteo Fortunato), 1 dalla Valle D’Aosta (Enzo Agostino), che hanno conquistato tutte le medaglie eccetto una appannaggio del Veneto (Andrea Cappelletto). Presente, nel corso del torneo, il tecnico delle nazionali giovanili della Federazione Italiana Dama Roberto Tovagliaro che dovrà selezionare i damisti che prenderanno parte al campionato europeo in Bielorussia il prossimo agosto.

La premiazione al Circolo Tennis Polimeni

Il torneo, svolto nello splendido scenario del Circolo Tennis “R. Polimeni”, si è concluso con la premiazione dei vincitori alla presenza del presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, accompagnato dalla componente di Giunta Regionale Irene Pignata, dell’assessore allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, della dirigenza del Circolo Polimeni rappresentata da Igino Postorino e Antonino Romeo, della presidente FIDAPA Bruna Siviglia, del presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo Antonino Zampaglione e del Campione Italiano di dama, il giovane cosentino Francesco Gitto, dei delegati provinciali (Salvatore Laganà) e regionali (Giorgio Ghittoni) della FID, cui è spettata l’organizzazione dell’evento.

Significativa e motivata la soddisfazione espressa dal presidente della Federazione Italiana Dama, Carlo Bordini. “Il grande successo di questa manifestazione evidenzia la continua crescita del nostro movimento. La piena soddisfazione di tutti i partecipanti, non solo dei vincitori, testimonia la proverbiale ospitalità della città di Reggio e la sua capacità nell’organizzazione di manifestazioni di caratura nazionale”.

Il ringraziamento del presidente Bordini

Un sentito ringraziamento, infine, il presidente Bordini lo rivolge alle “qualità organizzative e umane dell’ing. Giorgio Ghittoni, del dott. Igino Postorino, dell’avv. Maurizio Condipodero e di tutti coloro i quali, con la loro presenza o con il loro appassionato impegno, hanno permesso di sviluppare al meglio le sinergie sportive e culturali del nobile, antico e sempre moderno gioco della dama, Sport della Mente, e della Città dei Bronzi”.

RIEPILOGO RISULTATI 35ESIMO CAMPIONATO ITALIANO DAMA INTERNAZIONALE

DAMA INTERNAZIONALE – SPECIALITA’ “TEMPO STANDARD”

CATEGORIA JUNIORES (nati negli anni 1998 – 1999 – 2000): 1° Domenico Fabbricatore (RC – Circolo damistico N. Orizzonti), 2° Gabriele D’Amora (Velletri), 3° Natale Laganà (RC – Circolo damistico N. Orizzonti).

CATEGORIA CADETTI (nati negli anni 2001 – 2002 – 2003): 1° Enes Habilaj (Velletri), 2° Vincenzo Sgrò (RC – Circolo damistico N. Orizzonti), 3° Maurizio Falchi (Velletri)

CATEGORIA MINICADETTI (nati negli anni 2004 – 2005 – 2006): 1° Matteo Fortunato (Savona), 2° Jacopo Anania (Aosta), 3° Alessia Zerella (Latina).

CATEGORIA SPERANZE (nati nel 2007 e anni successivi): 1° Andrea Cappadonia (Pomezia), 2° Marco Stipcevich (Roma), 3° Enzo Agostino (Aosta)

DAMA INTERNAZIONALE – SPECIALITA’ “BLITZ”

CATEGORIA JUNIORES (nati negli anni 1998 – 1999 – 2000): 1° Gabriele D’Amora (Velletri), 2° Domenico Fabbricatore (RC – Circolo damistico N. Orizzonti), 3° Andrea Cappelletto (Mestre)

CATEGORIA CADETTI (nati negli anni 2001 – 2002 – 2003): 1° Vincenzo Sgrò (RC – Circolo damistico N. Orizzonti), 2° Enes Habilaj (Velletri), 3° Giacomo Giurlando (Velletri)

CATEGORIA MINICADETTI (nati negli anni 2004 – 2005 – 2006): 1° Matteo Fortunato (Savona), 2° Mattia Pitzalis (Savona), 3° Jacopo Anania (Aosta)

CATEGORIA SPERANZE (nati nel 2007 e anni successivi): 1° ex aequo Enzo Agostino (Aosta), Andrea Cappadonia (Pomezia), Marco Stipcevich (Pomezia).

Le classifiche complete

Classifiche Complete.

Juniores: 1° Domenico Fabbricatore (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti, Reggio Calabria) p. 12,71; 2° Gabriele D`Amora p. 12,70; 3° Natale Laganà p. 6,34; 4° Andrea Cappelletto p. 6,31; 5° Sara Habilaj p. 6,30/A; 5° Luca Maria Del Bono p. 6,30/B; 7° Alessandro Traversa p. 5,36; 8° Simone Amaretti p. 3,16

Cadetti: 1° Enes Habilaj (A.S.D. CD Veliterno, Roma) p. 11,40.70; 2° Vincenzo Sgrò p. 10,40.62; 3° Maurizio Falchi p. 8,42.48; 4° Giacomo Giuseppe Giorlando p. 7,41.38; 5° Valerio Langiu p. 7,38.34; 6° Ismaele Amaretti p. 7,33.25; 7° Alberto Guimp p. 6,43.31; 8° Simone Azzarà p. 6,27.15; 9° Davide Amaddeo p. 5,37.15; 10° Andrea Amaddeo p. 5,27.10; 11° Roberto Senesi p. 4,37.14; 12° Gabriele Azzarà p. 2,31.0; 13° Gabriele Albini p. 0,32.0

Minicadetti: 1° Matteo Fortunato (ASD Dama Varazze, Savona) p. 13,56.104; 2° Jacopo Anania p. 11,59.84; 3° Alessio Zerella p. 8,61.58; 4° Mattia Pitzalis p. 8,58.58; 5° Alessandro Spica p. 8,58.52; 6° Martina Zola p. 8,46.42; 7° Ludovica Amaretti p. 7,56.41; 8° Kinga Milanowska p. 7,45.27; 9° Giovanni Autelitano p. 7,45.25; 10° Alessandro Percuoco p. 7,42.31; 11° Nicola Calabrò p. 7,37.21; 12° Patrick Selicato p. 4,40.6; 13° Francesco Maria Aielli p. 3,40.7; 14° Federico Maria Aielli p. 0,43.0

Speranze: 1° Andrea Cappadonia (A.S.D. Quattro Torri, Roma) p. 10,48; 2° Marco Stipcevich p. 8,50; 3° Enzo Agostino p. 8,32; 4° Leonardo Nucera p. 6,20; 5° Lorenzo Schifino p. 5,25; 6° Gaia Milanowska p. 4,18; 7° Anna Nucera p. 1,5

Juniores Blitz: 1° Gabriele D`Amora (A.S.D. CD Veliterno, Roma) p. 10,52; 2° Domenico Fabbricatore p. 10,44; 3° Andrea Cappelletto p. 8,28; 4° Natale Laganà p. 6,28; 5° Alessandro Traversa p. 4,14; 6° Simone Amaretti p. 3,9; 7° Luca Maria Del Bono p. 1,3

Cadetti: 1° Vincenzo Sgrò (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti, Reggio Calabria) p. 12,39.78; 2° Enes Habilaj p. 9,38.45; 3° Giacomo Giuseppe Giorlando p. 8,40.38; 4° Roberto Senesi p. 7,45.41; 5° Andrea Amaddeo p. 6,37.26; 6° Simone Azzarà p. 6,33.16; 7° Gabriele Azzarà p. 6,32.26; 8° Ismaele Amaretti p. 5,36.15; 9° Valerio Langiu p. 4,34.6; 10° Davide Amaddeo p. 3,27.5; 11° Gabriele Albini p. 0,35.0

MiniCadetti Blitz: 1° Matteo Fortunato (ASD Dama Varazze, Savona) p. 14,54.108; 2° Mattia Pitzalis p. 12,55.82; 3° Jacopo Anania p. 9,54.51; 4° Alessandro Spica p. 8,48.42; 5° Giovanni Autelitano p. 8,46.38; 6° Martina Zola p. 7,56.39; 7° Francesco Maria Aielli p. 6,62.44; 8° Kinga Milanowska p. 6,53.27; 9° Alessandro Percuoco p. 6,43.27; 10° Nicola Calabrò p. 5,47.29; 11° Patrick Selicato p. 5,43.24; 12° Alessio Zerella p. 5,43.23; 13° Ludovica Amaretti p. 4,43.16; 14° Federico Maria Aielli p. 3,39.16

Speranze Blitz: 1° Enzo Agostino (A.S.D. CD Aosta, Aosta) p. 8,28/-; 1° Andrea Cappadonia (A.S.D. Quattro Torri, Roma) p. 8,28/-; 1° Marco Stipcevich (A.S.D. Quattro Torri, Roma) p. 8,28/-; 4° Anna Nucera p. 2,4/-; 4° Leonardo Nucera p. 2,4/-; 4° Lorenzo Schifino p. 2,4/-