Un alunno dell’I. C. ‘Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto’ trionfa al Campionato Provinciale di Dama italiana

Un’avvincente palestra della mente, che pur avendo un sapore antico, continua ancora ad affascinare grandi e piccini. Questo il vantaggio del gioco della dama, che si rivela potente strumento culturale, associativo e sportivo, utile per acquisire sani stili di vita e permettere a chi lo pratica di esprimere le proprie potenzialità. Una lezione appresa sul campo da Gabriele Vero, alunno della Scuola Secondaria di primo gradodell’I. C. “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto”, che ha trionfato al Campionato Provinciale di Dama italiana, promossa dalla FID- Federazione Italiana Dama, al circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, lo scorso 14 dicembre, aggiudicandosi il primo premio assoluto. Un percorso, quello del brillante studente reggino, intrapreso già alla Scuola Primaria, quando ha affinato il suo talento grazie al progetto “Dama a scuola”, promosso dalla FID -Federazione Italiana Dama- in collaborazione con il MI, in sinergia con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), le Regioni, gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche, che consente ad alunni e insegnanti, con le proprie squadre, di partecipare alle varie fasi dei Campionati Studenteschi, fino a disputare le Finali Giovanili Scolastiche. “Complimenti vivissimi a Gabriele che, grazie al percorso e all’allenamento effettuato nella nostra scuola con il Progetto “Dama a scuola” è riuscito a raggiungere un grande risultato – dichiara il Dirigente scolastico, Prof. Marco Geria – La dama non è solo un gioco, ma uno sport riconosciuto dal CONI. Gli studenti hanno la possibilità di affinare la loro capacità di concentrazione e di osservazione“.