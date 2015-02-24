Campionato Provinciale di Dama Internazionale: vincono le giovani menti reggine

Domenica 22 Febbraio presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, si è svolto il Campionato Provinciale di Dama Internazionale. Grande soddisfazione da parte del Delegato Provinciale Brunella Putortì per la partecipazione e per il regolare svolgimento della gara.

Due le categorie in gioco: la categoria “Assoluto” rappresentativa delle menti più eccellenti presenti nel reggino, che ha visto salire sul podio al 1° posto Vincenzo Sgrò, ormai conosciuto per gli eccellenti risultati conseguiti in precedenza; al 2° posto Domenico Fabbricatore ed al 3° posto da Giovanni Sgrò.

La seconda categoria in gara quella dei “ragazzi”, dove sul gradino più alto è salito Vincenzo LoGiudice, seguito da Ilario Pileggi e da Giovanni Pileggi. Durante la giornata di gare, hanno potuto giocare, questa volta a dama italiana, anche i più piccoli, età media sette anni ed esordienti solo quest’anno in Federazione Italiana Dama, piccoli tra cui il Delegato Provinciale spera vi possano essere le future promesse della dama del reggino.

Tra i giovani esordienti al 1° posto Adelin Moraru, al 2° posto Ilaria Corbo ed al 3° posto Daniel Sanduta. Si è inoltre provveduto a consegnare un premio speciale alla piccola Anna Nucera di soli 5 anni in qualità di più giovane iscritta e per il suo impegno e dedizione a questa particolare disciplina. Gradito ospite della manifestazione il Presidente Provinciale del CONI Antonino Laganà che ha speso parole di riconoscimento e di incitazione verso i giovani partecipanti, auspicando un sempre maggiore e crescente impegno da parte della Federazione.

La FID, nella persona del Delegato, informa che l’ attività di formazione è aperta a tutti e viene svolta presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” ogni Martedì e Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00.