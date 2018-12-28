Campo di Ciccarello, proseguono i lavori. Nel 2019 l’inaugurazione
Il Campo sportivo di Ciccarello pronto a rinascere. La nuova inaugurazione nel 2019, già ad Aprile?
28 Dicembre 2018 - 18:50 | Redazione
Pronto a rinascere. Così avevamo descritto, circa un anno fa, il campo sportivo di Ciccarello. Simbolo di diverse generazioni, rimasto per troppo tempo abbandonato, adesso è (quasi) pronto ad una nuova vita.
Nel dicembre 2017 venivano ufficialmente consegnati i lavori alla presenza del sindaco Falcomatà e dell’assessore allo sport Latella, lavori che hanno seguito senza troppo ritardo il cronoprogramma ufficiale. Le immagini scattate oggi testimoniano lo stato d’avanzamento, ancora non vicinissimo alla conclusione.
Difficile azzardare la tempistica riguardo la data di nuova inaugurazione, secondo una previsione ottimistica tra marzo e aprile 2019 il campo sportivo di Ciccarello rinascerà. In ogni caso, il prossimo anno sarà quello che vedrà l’impianto risorgere.
La ristrutturazione prevede il rifacimento degli spogliatoi, del manto di gioco attraverso la sistemazione di un tappeto di erba sintetica di ultima generazione, un impianto di illuminazione che consentirà la disputa di gare anche nelle ore notturne ed anche la realizzazione della recinzione esterna ed interna.
La riqualificazione del campo di Ciccarello prevede, inoltre, la costruzione della tribuna spettatori per una capienza di circa 500 posti.
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