“Canestri di Pace”, conclusa la prima edizione del trofeo di basket giovanile siglato Csi. Un momento ludico che ha voluto aprire la stagione cestistica del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria all’insegna del divertimento, ma anche della condivisione di valori tra pre-adolescenti.

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L’occasione è stata la Giornata Internazionale della Pace: il 22 e 23 Settembre, infatti, al Palacolor Csi di Pellaro è andato di scena il trofeo giovanile di pallacanestro. Famiglie e atleti (categoria under 13) di Scuola Basket Viola, Jambling Basket Reggio Calabria, Lumaka e Basket Pellaro hanno invaso il palazzetto del quartiere a sud della Città dei Bronzi.

Il pre-partita dedicato ai temi della pace

Significativa l’esperienza vissuta dai ragazzi prima delle due finali. Un pre-partita atipico per i piccoli atleti delle squadre. Nello spogliatoio, infatti, prima della riunione tecnica con gli allenatori, spazio al confronto (con gli educatori Csi) sui temi della Giornata della Pace: il valore dell’amicizia e il diritto al gioco per tutti sono stati i temi dibattuti con i piccoli atleti. «L’aspetto tecnico e sportivo abbinato ai percorsi educativi e formativi fanno dello sport un importante strumento di partecipazione ed educazione. Vivere le tante esperienze sportive come spazi di condivisione, confronto, dialogo e inclusione diventa, in questo momento storico, fondamentale. Ancora una volta, gli impianti sportivi Csi, sono diventati avamposti educativi, luoghi dell’accoglienza e di cittadinanza», ha sottolineato Paolo Cicciù, presidente provinciale del Csi Reggio Calabria.

I risultati sportivi

Passando ai risultati sportivi: primo posto per la Scuola Basket Viola; medaglia d’argento per Jambing Basket. I ragazzi della Lumaka si sono posizionati al terzo posto e quarto piazzamento per il Basket Pellaro, squadra satellite della Viola Reggio Calabria, che ha collaborato col Csi per la realizzazione dell’evento.