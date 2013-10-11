Cani & gatti super ‘social’: nasce Petigram, l’app per condividere foto e notizie

Un social solo per animali domestici: con Petigram si creano profili, si condividono foto e si compilano le schede dei pet

-di Laura Maria Tavella. Per tutti gli amanti degli animali arriva Petigram, un’app che mescola Instagram, Facebook e Twitter in un’unica piattaforma che dà ai proprietari di animali la possibilità di fare amicizia e condividere foto e notizie su di loro.

Petigram permette di creare un profilo, pubblicare nuove foto di Fido o Fuffi e commentare le immagini scattate dai propri contatti. Inoltre, cliccando su “aggiungi un pet” si possono creare delle schede tecniche dei propri amici a quattro zampe, specificando nome, razza, compleanno e sesso.

Petigram si può scaricare gratis sul proprio smartphone dall’Apple Store. E c’è anche una versione web, per chi vuole vedere foto e aggiornamenti dal proprio pc.L’idea degli inventori di Petigram, scrive il Business News Daily, è quella di creare uno spazio libero, che permetta agli iscritti di condividere foto dei propri animali in leggerezza, senza doversi preoccupare del giudizio dei propri contatti, anche professionali, solitamente presenti sui social network tradizionali.

Pronti per postare le foto dei vostri pets?