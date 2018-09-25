E’ l’anno di Dogman, è l’anno di Marcello Fonte. Sarà il film di Matteo Garrone a rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria Miglior lungometraggio in lingua straniera. Ha avuto la meglio sulla rosa di venti opere che si erano proposte. Il film, ispirato al ‘canaro’ della Magliana, era stato applauditissimo con standing ovation al Festival di Cannes dove era stato premiato il reggino Marcello Fonte come miglior attore protagonista.

“La commissione di selezione per il film italiano da candidare all’Oscar istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Marta Donzelli, Gian Luca Farinelli, Antonio Medici, Silvio Soldini, Maria Carolina Terzi, Maria Sole Tognazzi, Stefania Ulivi, Enrico Vanzina – spiega una nota dell’Anica – ha designato il film Dogman di Matteo Garrone a rappresentare il cinema italiano alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91/a edizione degli Academy Awards”.

Un 2018 da sogno per Marcello Fonte, da Cannes in poi diventato famoso non solo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali. Un orgoglio per Reggio e la Calabria, che adesso sogna anche l’Oscar…