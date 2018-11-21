Si chiama “Tour Music Fest – The European Music Contest” ed è il più grande concorso europeo per cantanti emergenti. Il prossimo 1 dicembre si terrà la serata finale a Roma, all’auditorium “Massimo”. E sul quel palcoscenico, insieme ad artisti provenienti da tutta Europa, ci sarà anche la calabrese Rebecca Scafa, 20 anni, di Cosenza.

Sei mesi di tappe e la giuria presieduta da Mogol

Dopo un cammino lungo sei mesi, in cui il “Tour Music Festival” ha attraversato a tappe tutto lo stivale, ma ha interessato anche Malta, Gran Bretagna e Spagna, i finalisti saranno giudicati da una giuria presieduta da Mogol. Querllo di Rebecca Scafa può essere considerato già un successo, atteso che a partecipare al concorso sono stati in 7 mila, da tutta Italia, ed in 2 mila dagli altri Paesi europei, e la cosentina è entrata nei 20 finalisti.

La posta in gioco per Rebecca Scafa è molto alta. Tra i numerosi premi che saranno assegnati ci sono, infatti, aiuti concreti al lancio professionale degli artisti e occasioni di formazione importanti con tour in tutta Europa: un trampolino notevole per un artista di talento.

I premi in palio per i finalisti

I cantanti in gara concorrono per un contratto di sponsorizzazione per l’artista/band di 10.000 Euro, per una produzione discografica offerta dal “Tour Music Fest” consistente nella produzione di un singolo, con post produzione presso gli “Abbey Road” di Londra e con distribuzione nazionale offerta dalla Sony Music Italy e per un budget di 15.000 euro per l’organizzazione di un tour di concerti in tutta Europa.

Dal lato formativo, inoltre, grazie alla partnership con Berklee – College of Music, in palio due borse di studio per la frequentazione di un corso tra “Vocal Summit” e “Songwriting Workshop” all’interno del Berklee Summer Programs a Boston, e tre Borse di studio per la partecipazione ai music camp e alle music intensive del “Tour Music Fest” presso il C.E.T. , il Centro europeo di Toscolano, cioè la scuola del maestro Mogol.