Capelli: ecco come nutrirli con l’alimentazione

Capelli che restano a ciuffi nella spazzola, aridi e disidratati, particolarmente grassi, o spenti? Prima di provare mille tipi di shampoo e balsamo, cerchiamo di nutrirli e tenerli in salute attraverso una buona alimentazione! Ecco con quali alimenti!

Pesce e carne: ricchi di aminoacidi importanti per rinforzare la struttura e conferire volume e resistenza alla corteccia; sono inoltre ricchi di ferro, minerale importantissimo per evitare una scarsa ossigenazione del cuoio capelluto, e di conseguenza una chioma rada, opaca e fragile.

La carne più ricca di ferro è quella fresca di cavallo, mentre per quanto riguarda il pesce, sono i frutti di mare a contenere la maggiore quantità, oltre ad essere ottime fonti di zinco, importante per favorire la crescita dei capelli.

Grano integrale, cavoli e broccoli, legumi, aglio e cipolla: grazie allo zolfo aiutano a renderli morbidi e vaporosi.

Uova: oltre ad essere anch’esse fonte di aminoacidi e zolfo, sono ricche di biotina, una vitamina che stimola la crescita dei capelli e in generale contribuisce al loro benessere.

Noci brasiliane e semi di senape e ancora il tuorlo dell’uovo: per fare una scorta di selenio, un minerale importante in caso di capelli grassi, forfora e ad azione anti-caduta.

Frutta e verdura: grazie al concentrato di vitamine e antiossidanti, rinforzano il capello e lo proteggono dagli stress ambientali responsabili del deterioramento e della caduta.

Frutta secca: noci, nocciole e mandorle sono ricche di omega 3, grassi che aiutano a migliorare la struttura del capello e la luminosità. Li ritroviamo anche nel pesce azzurro.

Una loro carenza può essere concausa di capelli fragili e opachi.

Miglio: è un cereale privo di glutine e contiene acido silicico, utile per rafforzarli a seguito di carenze minerali o a causa di un periodo stressante.

Avena: ricca di magnesio e potassio, e di vitamine del gruppo B, è un ottimo alimento per favorire la crescita dei capelli.

E per i golosi… il cioccolato fondente! Ad azione antiossidante grazie ai polifenoli, e fonte di magnesio, rame e ferro, contiene sostanze fondamentali per la salute dei nostri capelli.

Articolo tratto da www.muainthecity.blogspot.it

Fonti

http://dermes.it/salute-dei-capelli/alimentazione-capelli-nutrimento/

http://www.medimagazine.it/salute/capelli/