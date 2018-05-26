Nuovo capitolo per lo storico locale di Cannitello. Nasce il Lido Boccaccio Beach

Dal 1973 il Boccaccio è un punto di riferimento sul lungomare: con l'estate 2018 apre un lido in riva allo Stretto, tra aperitivi di pesce e pizza la sera

“Boccaccio”, un nome ed una storia sinonimo di qualità e passione. Tutti i reggini lo conoscono e tanti lo apprezzano per la sua varietà e per la tradizione che è possibile trovare nei piatti, nella location e nel personale. Boccaccio è infatti il patrimonio di una famiglia che da tre generazioni porta avanti una mission ben precisa, offrire a concittadini e turisti servizi di qualità strettamente legati al nostro territorio.

Dalla pasticcieria-gelateria, dal ristorante al servizio alberghiero, il “Boccaccio” è un’invitante veranda sul mare divenuta, negli anni, parte integrante dell’identità reggina. La sua storia comincia nel 1973 in concomitanza con la costruzione del lungomare di Villa San Giovanni, quando uno dei fratelli Sottilaro decide di entrare nel mondo della ristorazione.

Un nuovo capitolo con il Lido Boccaccio Beach

Con l’estate 2018 si apre per il ‘Boccaccio‘ un nuovo capitolo della sua lunga storia.

Sorge infatti in riva allo Stretto il bellissimo lido, omonimo al ristorante, che la famiglia Sottilaro ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti. Un piccolo angolo di paradiso dedicato al relax estivo che offrirà agli avventori servizi innovativi.

‘Boccaccio’ infatti per quest’estate non si rinnova solamente nel look ma anche nelle proposte. Aperitivi a base di pesce in riva al mare e servizio di ristorazione sotto l’ombrellone sono le parole chiave dell’offerta estiva che il Boccaccio porta avanti con grande orgoglio.

Il rinomato locale di Cannitello, ad oggi, non è solamente un ottimo ristorante di pesce, grazie alle nuove generazioni, che hanno deciso di accompagnare al vecchio, il nuovo, il Boccaccio offre ai suoi clienti un menù ricco ed articolato, adatto a tutti i palati in grado di soddisfare a pieno le esigenze degli avventori. Ma è proprio dal pesce che tutto ha avuto vita ed è proprio da lì che la famiglia Sottilaro ha deciso di ripartire.

Dal mare alla pizza: le giornate al lido

Non solo pesce e aperitivi per i frequentatori del lido, che si propone sulla scena reggina come una via di fuga dalla quotidianità, ma anche pizzeria. Le giornate del Boccaccio saranno infatti costruite su misura del cliente che durante il giorno potrà godere di sole, mare, musica e aperitivi nella completa comodità della sua postazione ed alla sera avrà la possibilità di assaggiare le gustose pizze del bellissimo locale di Cannitello.

La mission della famiglia Sottilaro dunque non è solamente quella di accogliere il cliente attraverso un percorso culinario che spazia dal salato al dolce, ma condurlo in un viaggio alla riscoperta di valori e tradizioni ormai dimenticati.

L’appuntamento per l’inaugurazione del lido Boccaccio è per sabato 9 giugno alle 20:30. Parola d’ordine? Non mancare! Ad attendervi una degustazione food&beverage a base di pesce, gelato artigianale e piccole perle di pasticceria!