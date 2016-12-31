Capodanno a Cosenza con Alvaro Soler: ecco il programma

Manca veramente poco all’arrivo del nuovo anno e la città di Cosenza si appresta ad accoglierlo nel migliore dei modi.

Star indiscussa del Capodanno cosentino 2017 sarà il cantante spagnolo ALVARO SOLER che mezz’ora dopo la mezzanotte (dalle 00,30) salirà sul palco allestito in Piazza Bilotti.

Saranno tutte le sue hit a “traghettare” i cosentini nel nuovo anno durante quella che si preannuncia come una notte lunghissima e ricca di eventi, da Piazza Bilotti a Piazza XV Marzo.

Alvaro Soler, a soli 25 anni con un bagaglio culturale e personale che lo ha portato sempre a sperimentare mixando i ritmi più diversi, è riuscito nei suoi brani a creare un connubio perfetto di suoni contagiosi. Grazie ai singoli “Sofia” e “El Mismo Sol” si è fatto conoscere in tutto il mondo; il suo pop contemporaneo, dalle melodie irresistibili, moderne e coinvolgenti, sono state la colonna sonora del 2015 ed anche del 2016 che si appresta a lasciare il posto al nuovo anno.

Una sequenza di successi che continua con le certificazioni raggiunte per le sue produzioni: 6 dischi di platino per il singolo “SOFIA”, 5 dischi di Platino per “EL MISMO SOL”, e per entrambe le canzoni il primo posto nella classifica di vendita e il disco d’ORO per la nuova versione dell’album “ETERNO AGOSTO ITALIAN EDITION”. Le visualizzazioni dei soli tre video SOFIA-EL MISMO SOL e LIBRE hanno ampiamente superato la quota di 350 milioni.

“SOFIA”, “EL MISMO SOL” e il nuovo singolo e “LIBRE”, in duetto con Emma, sono tutte contenute nell’album “ETERNO AGOSTO ITALIAN EDITION”, che dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica italiana, è rimasto in vetta per 5 settimane consecutive ed è ancora oggi, dopo 23 settimane ininterrotte con la versione standard e repack, tra i primi 30 dischi più venduti in Italia.

Nell’album, anche la collaborazione con Max Gazzè in “SONRIO (La vita com’è)” e la versione inglese de “EL MISMO SOL” (Under the same sun) che vede Alvaro duettare con la superstar latina JENNIFER LOPEZ.

Nel 2017 il suo tour europeo lo porterà ancora in Italia per quattro imperdibili appuntamenti:

22 FEBBRAIO 2017 Milano, Fabrique

24 FEBBRAIO 2017 Roma, Spazio 900

25 FEBBRAIO 2017 Milano, Fabrique NUOVA DATA

10 MARZO 2017 Nonantola (MO), Vox Club

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Gli artisti che saliranno sul palco di Piazza Bilotti prima di Alvaro Soler

Prima del Concerto di Alvaro Soler saliranno sul palco di Piazza Bilotti, a partire dalle 22,30, gli artisti che si sono aggiudicati il “Capodanno Music Contest”, indetto dall’Amministrazione comunale proprio per selezionare, con l’aiuto di una giuria di giornalisti e addetti ai lavori, tre proposte musicali, tra le 21 pervenute, espressione del nostro territorio e giudicate meritevoli di fare da apripista al concerto di Soler.

Prima dell’esibizione del cantante di Barcellona, a scaldare il pubblico di Piazza Bilotti saranno la cantautrice Giorgia Mollo e i gruppi musicali “Twist Contest” e “Parkwave”. Con loro anche la cosentina Roberta Cleo che ha ricevuto dalla giuria del Capodanno Music Contest una menzione speciale come una tra le migliori proposte nella categoria singoli artisti. (si vedano le schede allegate).

Kasabian DJ Set in Piazza XV Marzo

Il Capodanno 2017 della città di Cosenza proseguirà, dalle 2,30 in poi, in Piazza XV Marzo, sede del DJ SET di Dan Ralph Martin, dei Kasabian, la rock band inglese del momento. Sulla breccia dalla fine degli anni ’90, i Kasabian hanno stupito il mondo già con il disco d’esordio che porta lo stesso nome del gruppo.

Ed è proprio in questo album che Dan Ralph Martin si è unito al gruppo in veste di batterista. Cresciuto tra i banchi di scuola con alcuni membri dei futuri Kasabian, Dan ha condiviso con la band tutto il periodo legato agli esordi, e già all’epoca, dopo le sessioni studio e i primi live, contribuiva alla riuscita dello show aprendo gli spettacoli con le sue selezioni musicali.

Esperto musicista e deejay dal gusto sopraffino, oltre ad aver regalato ai Kasabian quel “tiro” tipico di una sezione ritmica a cavallo tra elettronica e rock alla Led Zeppelin, Dan Ralph Martin è il membro della famiglia Kasabian che detiene ufficialmente il brand di “Kasabian Dj”, girando il mondo con la band e proseguendo ogni show con gli afterparty in cui si mette ai dischi fino alle prime luci dell’alba. E così farà anche in Piazza XV Marzo a Cosenza.

Le scelte musicali di Dan Ralph Martin coprono uno spazio temporale assai ampio: è in grado di assemblare, in maniera progressiva e curata, il miglior rock britannico degli anni ’60 fino alle ultime proposte in ambito electro. Così, all’interno di una serata firmata dal Kasabian Dj Dan Ralph Martin è assolutamente possibile ballare sui ritmi travolgenti dei grandi classici come Rolling Stones e Beatles, senza dimenticare di lanciare le braccia al cielo nel momento in cui esplodono le hits del rock migliore dei 70’s. Resta comunque la contemporaneità il piatto prelibato che Dan Martin ama servire al suo pubblico. Per la prima volta si troverà ad affrontare una data nel Sud Italia, e più precisamente a Cosenza per il prestigioso Capodanno in piazza.

Prima che dia linfa al suo dj set pirotecnico, Dan Ralph Martin sarà preceduto dal gruppo degli “Zabatta Staila Crew”, destinatario anch’esso di una menzione speciale dalla giuria del Capodanno Music Contest” come vero e proprio fenomeno musicale della rete che, pur senza aver ancora pubblicato un proprio disco, rappresenta un significativo elemento di novità nel panorama dei gruppi del nostro territorio.

Oltre agli Zabatta, in Piazza XV Marzo, nei preliminari del Kasabian DJ set, in programma anche il Dj set di Fabio Nirta.

Le altre locations

Se Piazza Bilotti e Piazza XV Marzo nella notte che saluterà a Cosenza l’arrivo del 2017 la faranno da padrone, l’Amministrazione comunale ha individuato anche altre due locations che saranno coinvolte a tutti gli effetti nei festeggiamenti: Piazza Santa Teresa e Corso Mazzini.

In Piazza Santa Teresa, a partire da mezzanotte e un quarto, sarà attivo il Dj set Kero – Son of Mars. In corso Mazzini, nel tratto compreso tra Via Piave e Viale Trieste, è prevista, invece, l’iniziativa “Le strade del tango”. Dalle 2,00 in poi, tutti i tangueri di Cosenza, ma anche provenienti da fuori città, avranno la possibilità di riversarsi in strada e di ballare al ritmo di tango, milonga e tango vals. Direttore artistico dell’evento, che trasformerà per una notte una parte di Cosenza in una piccola Buenos Aires, è il maestro Ciccio Aiello.

Navette dell’Amaco gratuite per tutta la notte

Nella notte di Capodanno l’Amaco ha istituito delle navette gratuite che garantiranno l’intero percorso di collegamento con le aree del concerto e dei dj set.

In particolare, l’Amaco ha messo a disposizione la Circolare veloce verde che a partire dalle 21,30 del 31 dicembre e fino ad oltre le 7 del mattino del primo gennaio collegherà, con partenze ogni 15 minuti, il Capolinea di Campagnano con quello di Piazza Matteotti e viceversa, con fermate intermedie in Piazza delle Province e Piazza dei Bruzi.

La Circolare Veloce Azzurra, invece, collegherà, a partire dalle ore 22,00 del 31 dicembre e fino alle 7,30 del primo gennaio il capolinea di Serra Miceli di Castrolibero con quello di Piazza Matteotti e viceversa, con partenze ogni trenta minuti e fermate intermedie in Via Mattia Preti e Piazza delle Province.

(si veda il dettaglio degli orari nell’allegato). L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a servirsi delle navette per raggiungere le piazze e gli altri luoghi dove sono concentrati gli spettacoli e i festeggiamenti.

I BoCS Art illuminati per tutta la notte

Nella notte dell’ultimo dell’anno saranno illuminate, a partire dalle ore 17,00 del 31 dicembre e fino alla mattina del primo gennaio, le residenze artistiche dei “BoCS Art” sui quali campeggerà una grande scritta luminosa, “Boccioni in The BoCS”, che saluta la chiusura del centenario della morte di Umberto Boccioni ed anticipa l’evento che il Comune ospiterà nel 2017 nell’ambito del progetto “Boccioni + 100” promosso dal Polo Museale della Calabria e dal Comune di Cosenza e dedicato proprio all’opera di Umberto Boccioni. Gli artisti coinvolti nell’iniziativa del 2017 animeranno i BoCS art trasformandoli in veri e propri atelier, dove sarà possibile conoscere i loro lavori e riflettere sulla genesi degli interventi di confronto/scontro con la poetica boccioniana.

Fonte: http://www.comune.cosenza.gov.it