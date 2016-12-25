Capodanno a Cosenza: Alvaro Soler sarà la star della serata

E’ ormai ufficiale la notizia: la star del capodanno cosentino sarà proprio Alvaro Soler. Il cantante spagnolo saluterà infatti il 2017 durante il tradizionale concerto di fine anno che si terrà in questa nuova edizione piazza Bilotti.

Il nuovo anno partirà in allegria ballando a ritmo latinoamericano e cantando sulle note dei migliori successi di Alvaro, come i singoli Sofia, El mismo sol e Libre. I cittadini e i visitatori che tradizionalmente, a San Silvestro, arrivano da ogni parte della Calabria per attendere l’inizio del nuovo anno, potranno godere di una serata unica, tra musica e spensieratezza a cielo aperto.

L’annuncio del sindaco Occhiuto

Con grande soddisfazione il sindaco Mario Occhiuto ha dichiarato: “Per la prima volta nella storia del Capodanno di piazza cosentino divulghiamo con largo anticipo rispetto al consueto l’identità dell’artista che si esibirà in questo attesissimo appuntamento. Il nome internazionale che abbiamo scelto rappresenta il simbolo positivo della sua generazione per stili di vita seguiti. Sono certo che, grazie ai successi delle sue hit, non solo garantirà lo spirito di divertimento e aggregazione a cui tendiamo, ma accenderà i riflettori sulla città di Cosenza. In questo modo ci auguriamo di veicolare un incremento turistico e la conseguente crescita economica per le attività commerciali e di accoglienza del territorio”.

Biografia Alvaro Soler

Dalla nascita a Barcellona ai successi da solista

Nato a Barcellona da padre tedesco e madre per metà spagnola e per metà belga, ha un fratello ed una sorella. A dieci anni si è trasferito a Tokyo con la famiglia, per motivi lavorativi del padre, dove ha frequentato una scuola tedesca ed ha poi iniziato a cantare con il karaoke. A 17 anni è tornato a Barcellona, entrando in qualità di cantante e tastierista nel gruppo musicale Urban Lights, composto da tre membri (tra cui suo fratello) e con il quale ha partecipato al talent show Tú sí que vales. Con il gruppo Soler ha pubblicato gli album Urban Lights e Megafauna.

Dopo la laurea in Design Industriale presso la Scuola di Ingegneria e Design (ELISAVA) dell’Università di Barcellona, nel 2015 si è stabilito a Berlino e ha iniziato la propria attività da solista, pubblicando il singolo El mismo sol, brano divenuto una hit in Italia e in Svizzera. Segue in giugno la pubblicazione del suo primo album Eterno agosto, promosso anche dal secondo singolo Agosto. Durante il 2015 Soler ha vinto anche l’annuale edizione della manifestazione italiana Coca-Cola Summer Festival. L’8 aprile 2016 il cantante ha pubblicato il singolo Sofia, che ha anticipato la riedizione di Eterno agosto, uscita in Italia il 15 luglio dello stesso anno; l’11 maggio è stata annunciata la sua partecipazione alla decima edizione del talent show italiano X Factor in qualità di giudice.