Un anno si conclude ed un altro è subito pronto per iniziare. Nell’aria si respira una magia impossibile da spiegare. E quale luogo migliore per trascorrere la notte di San Silvestro se non la nostra incantevole Scilla?

Luogo di antiche leggende, meta prediletta dai turisti estivi, rientra sicuramente fra le località più fotografate della provincia di Reggio Calabria. Ad accogliere coloro i quali decideranno di trascorrere un capodanno più tranquillo, ma di certo indimenticabile sarà “Il Ponte“.

Il ristorante Il Ponte e il pernottamento omaggio

Il noto ristorante scillese, nell’invitarvi a festeggiare insieme l’ultima notte dell’anno, mette in palio anche un fantastico premio! I primi 50 fortunati che riusciranno a prenotare un tavolo per l’evento potranno usufruire di un pernottamento omaggio (solo per la notte di San Silvestro) in un B&B della zona.

Per il cenone è previsto un vero e proprio banchetto, durante il quale non mancheranno gli antipasti, i primi, i secondi, la frutta e il dolce!

Il menu del cenone di San Silvestro

Il Ponte accoglierà i suoi ospiti con un entrè di benvenuto, seguito da trancetto di baccalà fritto su crema di patate, spiedino di polipo grigliato con salmoriglio e paprika, ostriche al limone e pepe nero, medaglione di bufala con radicchio e mazzancolle all’aceto di mela, involti di salmone con rucola e robiola.

Per quanto riguarda i primi invece, sarà possibile gustare dell’ottimo risotto alla rana pescatrice in salsa di capesante e medaglioni di cernia con vellutata di zucca e gambero. Fate bene attenzione però perché anche i secondi piatti pensati da “Il Ponte” per il cenone di capodanno sono assolutamente da non perdere: salmone al cartoccio con erba aromatiche e contorno d’insalatina rossa; calamari ripieni al forno accompagnati da una purea di patate e piselli.

Per concludere in bellezza una cena indimenticabile sarà servita agli ospiti una taglia di ananas e melone con zucchero e maraschino e come dolce un gustosissimo panettone gelato!

Per maggiori info e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 0965790477 – 3396287389