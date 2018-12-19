Capodanno a Scilla, ecco le sorprese de ‘Il Ponte’ per la notte di San Silvestro
Il ristorante Il Ponte di Scilla propone un cenone di San Silvestro con menu di pesce e un pernottamento omaggio in un B&B per i primi 50 che prenotano
19 Dicembre 2018 - 11:02 | di Eva Curatola
Un anno si conclude ed un altro è subito pronto per iniziare. Nell’aria si respira una magia impossibile da spiegare. E quale luogo migliore per trascorrere la notte di San Silvestro se non la nostra incantevole Scilla?
Luogo di antiche leggende, meta prediletta dai turisti estivi, rientra sicuramente fra le località più fotografate della provincia di Reggio Calabria. Ad accogliere coloro i quali decideranno di trascorrere un capodanno più tranquillo, ma di certo indimenticabile sarà “Il Ponte“.
Il ristorante Il Ponte e il pernottamento omaggio
Il noto ristorante scillese, nell’invitarvi a festeggiare insieme l’ultima notte dell’anno, mette in palio anche un fantastico premio! I primi 50 fortunati che riusciranno a prenotare un tavolo per l’evento potranno usufruire di un pernottamento omaggio (solo per la notte di San Silvestro) in un B&B della zona.
Per il cenone è previsto un vero e proprio banchetto, durante il quale non mancheranno gli antipasti, i primi, i secondi, la frutta e il dolce!
Il menu del cenone di San Silvestro
Il Ponte accoglierà i suoi ospiti con un entrè di benvenuto, seguito da trancetto di baccalà fritto su crema di patate, spiedino di polipo grigliato con salmoriglio e paprika, ostriche al limone e pepe nero, medaglione di bufala con radicchio e mazzancolle all’aceto di mela, involti di salmone con rucola e robiola.
Per quanto riguarda i primi invece, sarà possibile gustare dell’ottimo risotto alla rana pescatrice in salsa di capesante e medaglioni di cernia con vellutata di zucca e gambero. Fate bene attenzione però perché anche i secondi piatti pensati da “Il Ponte” per il cenone di capodanno sono assolutamente da non perdere: salmone al cartoccio con erba aromatiche e contorno d’insalatina rossa; calamari ripieni al forno accompagnati da una purea di patate e piselli.
Per concludere in bellezza una cena indimenticabile sarà servita agli ospiti una taglia di ananas e melone con zucchero e maraschino e come dolce un gustosissimo panettone gelato!
Per maggiori info e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 0965790477 – 3396287389
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie