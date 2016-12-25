Capodanno a ‘Villa Kalazul’: ‘Sarà un party speciale ed esclusivo’

A pochi mesi dalla nascita, ‘Villa Kalazul’ è pronta a organizzare il suo primo veglione di Capodanno. La struttura situata a San Lorenzo, inaugurata lo scorso giugno, invita i clienti a brindare al 2017 con un party esclusivo a bordo piscina. ‘Sarà il nostro primo Capodanno, puntiamo a farne negli anni un appuntamento consolidato per i nostri clienti. Ci piacerebbe creare un ambiente elegante e raffinato, come è nello spirito della struttura sin dai primi party organizzati’, dichiara Salvatore Sarica, proprietario di Villa Kalazul.

Grazie ad una tenso struttura riscaldata, sarà assicurato il massimo comfort per la clientela. Durante il party, previsti spettacoli curati da special performer, giochi pirotecnici ed effetti. Un area privèe speciale ed esclusiva, sarà disponibile per un numero limitato di tavoli. I biglietti per il Capodanno, organizzato dallo staff Kalazul, saranno acquistabili presso la struttura, la pagina Facebook o i p.r. che organizzano l’evento. ‘A partire dal veglione, vogliamo creare una serie di appuntamenti che ci permettono di arrivare alla stagione estiva. La nostra -assicura Sarica- è una passione di famiglia che non si ferma mai…’

Ideata come sala da ricevimento, Villa Kalazul si propone di arricchire la varietà di offerte ricreative e ristorative di Marina di S.Lorenzo ed è il luogo ideale dove poter festeggiare cerimonie e banchetti di ogni tipo. La ristorazione rimane il punto di forza di una struttura dove si può trovare di tutto: dalla pizza alla carne, assieme al pesce fresco. ‘Con il party di Capodanno vogliamo lasciare al cliente il ricordo di una serata piacevole e diversa, garantiamo di intrattenerli con uno show particolare. Per questa ragione i biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento, non andremo oltre le 500 presenze’.