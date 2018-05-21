Capomolla premiato a Torino. Misefari: ‘Riconoscimento importante’
Il pediatra Domenico Capomolla premiato al Salone dei Libri di Torino per 'Nati per leggere': il plauso del consigliere Valerio Misefari
21 Maggio 2018 - 15:11 | di Vincenzo Comi
Il consigliere delegato alla sanità Valerio Misefari esprime il plauso dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria nei confronti del dottor Domenico Capomolla, premiato al Salone dei Libri di Torino all’interno della sezione Pasquale Causa.
“Si tratta di un importante riconoscimento – afferma Misefari – conferito per tramite del dottor Capomolla, pediatra, ad una importante esperienza – quella di nati per leggere – che promuove nel nostro territorio presso le famiglie la pratica della lettura ad alta voce.
“Uno strumento, quello del libro che viene utilizzato quale termine di valutazione dello sviluppo del bambino oltre che a promuovere la lettura oltre l’ambulatorio del pediatra, utilizzando diverse forme di comunicazione.
“
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