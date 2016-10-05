Capri Startup Competition – Premio ‘SpinUp 2016’: le info per partecipare

Dopo il successo della prima edizione, i Giovani Imprenditori del Sud di Confindustria lanciano una nuova Call Action rivolta alle startup italiane che vogliono candidarsi e partecipare alla selezione per la seconda edizione della Capri Startup Competition: Premio “SpinUp 2016”.

La competizione si svolgerà all’interno della prestigiosa cornice del meeting nazionale del Convegno di Capri, giunto alla 31° edizione.

La finale il 21 ottobre al Convegno di Capri

La mattina di venerdì 21 ottobre, giorno di apertura dei lavori della kermesse caprese, 12 nuove idee di impresa parteciperanno alla finale della competizione e presenteranno i loro progetti ad una nutrita giuria di investitori.

La competizione quest’anno si articolerà in categorie. Quattro i settori merceologici in gara: Health, Tourism, Agrifood e Smart Manufacturing. I migliori tre progetti per categoria parteciperanno alla finale. Le 12 startup saranno selezionate da una giuria composta da esperti dei diversi settori, responsabili di fondi di investimento, business angels, responsabili di incubatori e parchi scientifici provenienti da tutta Italia. La mattinata sarà arricchita da momenti di approfondimento sugli scenari dell’innovazione con esperti dei diversi ambiti che introdurranno la presentazione dei pitch per categoria.

A tutti i finalisti saranno assegnate targhe di partecipazione ed al termine di tutte le presentazioni la platea presente in sala, la giuria, gli investor, gli esperti e gli imprenditori voteranno la startup più gradita tra tutte quelle ascoltate: vincitrice del Premio 2016. Alle migliori dieci startup per categoria è offerta la vetrina del proprio progetto sul sito istituzionale della competizione per 1 anno.

Premi, regolamento e scadenza delle candidature

Diversi saranno i premi messi in palio, offerti da sponsor e partner dell’iniziativa, che verranno resi pubblici nei prossimi giorni.

Regolamento, candidature ed aggiornamenti relativi la Competition sono visionabili sul sito .

Primo step per presentare la propria idea entro il 7 ottobre 2016