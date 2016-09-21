‘Caravaggio’ arriva anche a Berlino

“Caravaggio”, il treno progettato per il trasporto regionale in Italia sarà mostrato per la prima volta al mondo. Questo nuovo treno (costruito in parte a Reggio Calabria) ha vinto la gara di Trenitalia per la fornitura fino a 300 treni doppio piano ala capacità del valore di 2,6 miliardi di Euro. Allo stand Hitachi i visitatori potranno ammirare un modello in scala 1:45. Inoltre i visitatori potranno avere ulteriori informazioni sulle metro driverless di Lima, Honolulu e Taipei che vengono attualmente realizzate negli stabilimenti italiani e americani.

Hitachi a Innotrans 2016

Quest’anno Hitachi avrà lo stand più grande di sempre a Innotrans, la manifestazione che si è aperto ieri a Berlino, Germania. Lo stand di Hitachi Rail alla manifestazione più importante del mondo per il settore ferroviario, hall 4.2 stand 304, includerà anche Ansaldo Sts.

Alistair Dormer, Group Chief Executive Officer di Hitachi Rail ha affermato: “Innotrans 2016 sarà un evento importantissimo perché Hitachi Rail presenterà al mercato la rassegna completa dei suoi prodotti e servizi, insieme ai colleghi provenienti da tutto il mondo. Con la creazione di Hitachi Rail Italy e l’acquisto della maggioranza azionaria in Ansaldo Sts, adesso presentiamo tutta la varietà dell’industria ferroviaria sotto le medesime insegne, mettendo insieme 150 anni di esperienza nel settore ferroviario. Non vediamo l’ora di incontrare i visitatori sul nostro stand per discutere con loro come meglio fornire la nostra tecnologia ai nostri clienti.”

La storia di Hitachi Rail Italy

L’azienda nasce dalla fusione delle storiche Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie, che in 160 anni, hanno segnato il settore della mobilità urbana ed extraurbana.

Hitachi Rail Italy impiega circa 2.000 dipendenti, suddivisi fra gli stabilimenti di Napoli, Pistoia, Reggio Calabria, San Francisco e Miami. I prodotti di Hitachi Rail Italy spaziano dall’alta velocità, con l’ETR1000, ai tram, alle metropolitane (incluse le driverless), ai treni per il trasporto regionale Vivalto, TSR e TAF. I veicoli prodotti da Hitachi Rail Italy circolano in più di quindici paesi nel mondo. La società è guidata dall’ing. Maurizio Manfellotto.