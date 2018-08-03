Dopo la brillante Winter Edition dello scorso marzo con il memorabile live di Michael Lee Firkins, l’Associazione “RockOn – Martirano Lombardo” è orgogliosa di annunciare i due headliner della consueta session estiva che negli anni ha ospitato pezzi da novanta della musica internazionale come Steve Lukather, Stick Men, Stef Burns, The Aristocrats e Carl Verheyen.

La Drums Night in Piazza Matteotti con Vinny Appice

Il 14 agosto 2018, infatti, Piazza Matteotti sarà teatro della “RockOn XIII – Drums Night”, un’intera serata dedicata ai grandi batteristi con il doppio live di due artisti che hanno scritto alcune delle pagine più importanti nella storia della musica rock. A due anni di distanza dalla defezione last minute che gli impedì di guidare l’undicesima edizione, Vinny Appice, tra i più noti batteristi hard’n’heavy con trascorsi prestigiosi nei Dio (il periodo d’oro dai primi eighties fino al 1996) e nei Black Sabbath (a partire dall’ “Heaven & Hell Tour” seguito da “Mob Rules”), approda finalmente, per la prima volta in carriera, nella “sua” Calabria per l’unica data dell’acclamato “Mob Rules Live Tour – A Night of Hits from Dio, Black Sabbath and Heaven & Hell” in cui ripercorrerà gli highlights della sua carriera accompagnato da una band d’eccezione composta da Piero Leporale (voce), Lorenzo Carancini (chitarra) e una vecchia conoscenza del RockOn, Barend Courbois, bassista dei Blind Guardian.

Si torna alle origini, poi, dove tutto è cominciato, con l’atteso ritorno di Carl Palmer, ormai unico depositario del leggendario marchio Emerson, Lake & Palmer e super ospite della primissima edizione della kermesse martiranese nel 2006, dopo aver incendiato i principali palchi di tutto il mondo con le spettacolari esibizioni del trio più famoso del prog e aver venduto oltre 40 milioni di dischi, senza dimenticare le esperienze con gli Atomic Rooster, il geniale Arthur Brown o con gli Asia, fortunatissimo supergruppo AOR fondato insieme ad altre stelle del firmamento progressive come John Wetton (King Crimson, Roxy Music), Steve Howe (Yes) e Geoff Downes (Yes).

L’iconico batterista inglese (ben 7 nomination come miglior percussionista del mondo tra il 1970 e il 1982) farà tappa a Martirano con la sua Carl Palmer’s ELP Legacy, completata da Paul Bielatowicz (chitarra) e Simon Fitzpatrick (basso e chapman stick), con cui è riuscito a donare nuova linfa allo storico repertorio ELP sin dai primi anni 2000. Entrambi i concerti sono in esclusiva regionale e gratuiti. La serata sarà aperta dai Southen System, giovane band di Amantea di chiara derivazione indie, molto vicina al new wave revival di Placebo, Editors, The Killers e The National. Appuntamento dunque a martedì 14 agosto 2018, a partire dalle 21, in Piazza Matteotti a Martirano Lombardo.

Per ulteriori info: rockon.martiranolomb@gmail.com oppure 3497527208 / 3291368050 / 3287522185