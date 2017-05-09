Carlo Smuraglia incontra gli studenti della Città Metropolitana

Il Presidente Nazionale dell’ANPI, il partigiano Carlo Smuraglia, ha accolto l’invito, rivoltogli dal Comitato Provinciale dell’Associazione reggina, di svolgere una lezione di storia contemporanea agli studenti delle scuole secondarie di Reggio Calabria sul tema “Nascita di una DEMOCRAZIA. Dalla RESISTENZA alla COSTITUZIONE”.

L’incontro di Carlo Smuraglia con gli studenti è programmato in sinergia con il Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti della Calabria, ed in particolare con la Responsabile regionale delle Consulte, Franca Falduto, e con il Presidente della Consulta provinciale degli studenti di Reggio Calabria, Francesco Nicolò.

Programma dell’incontro, venerdì 12 maggio

Alle ore 9,00 di venerdì 12 maggio 2017 si riunirà, presso l’Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale, la Consulta Provinciale degli Studenti di Reggio Calabria.

Alle ore 9,30 il Presidente Carlo Smuraglia inizierà la sua lezione, raccontando da testimone e da protagonista le vicende storiche che condussero al referendum Istituzionale del 2 giugno 1946, all’ elezione dell’assemblea Costituente e quindi alla stesura della nostra Carta Costituzionale che, dopo essere stata approvata a larghissima maggioranza da tutti i soggetti politici che si erano battuti contro la guerra e la dittatura fascista, fu siglata alla fine del dicembre del 1947, per entrare in vigore il I° gennaio 1948.

Chi può partecipare

Alla lezione di Carlo Smuraglia potranno assistere non solo gli studenti della Consulta di Reggio Calabria e delle altre Consulte provinciali calabresi , ma anche tutti gli studenti delle classi che saranno autorizzate a partecipare da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti della Città Metropolitana.

All’iniziativa, aperta al pubblico, potranno partecipare tutti i cittadini interessati.

I lavori si concluderanno entro le ore 12,00, per consentire a tutti gli studenti partecipanti di poter rientrare presso la propria abitazione.

All’iniziativa hanno dato adesione l’Assessora all’istruzione del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Anna Nucera, ed il Consigliere della Città Metropolitana Delegato all’istruzione, Demetrio Marino.