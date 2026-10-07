Caro carburante, prosegue la protesta degli agricoltori calabresi: carovana di trattori sulla SS 18

"Sempre più difficile andare avanti" il messaggio dei manifestanti che si stanno spostando giorno per giorno in diverse parti della regione

Continua in Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti.

Da stamani una lunga carovana di trattori si è spostata nella zona di Lamezia Terme dove è in atto un blocco controllato dalle forze dell’ordine. Il corteo di mezzi agricoli si trova attualmente sulla Statale 18 fra la rotatoria per l’ingresso all’aeroporto e la bretella per la Statale 280.

Il malcontento per l’aumento dei costi di produzione

Alla base della protesta, che va avanti da giorni spostandosi in varie località della regione, che il malcontento per l’aumento dei costi di produzione che per le aziende agricole mettono a rischio i ricavi delle vendite. “E’ sempre più difficile andare avanti” hanno sostenuto alcuni manifestanti.

Fonte: Ansa Calabria