Caroleo si aggiudica il master del circuito “Rodeo Mistertennis” 2016

I campi in terra rossa del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, a Reggio Calabria, hanno ospitato l’atto conclusivo del circuito “Rodeo Mistertennis” 2016, riservato a tennisti di terza e quarta categoria ed organizzato dal Comitato regionale Fit in collaborazione con i circoli reggini che hanno aderito all’iniziativa e la partecipazione del portale “CalabriaTennis”. A trionfare è stato il gioiese Salvatore Caroleo (3.3 e n° 1 del seeding), in forza allo “Sport Village” di Catona, impostosi in finale sul beniamino di casa Federico Aliquò (3.4 e testa di serie n° 3) col punteggio di 5/4 4/1.

La finale tra Caroleo e Aliquò

È stata una finale ben giocata, divertente, con colpi spettacolari, equilibrata nel primo set decisosi al tie break, meno nel secondo, col tennista gioiese che ha preso il largo imponendosi d’autorità. Caroleo nel corso del torneo (tabellone a 16 giocatori) non ha concesso nemmeno un set ai suoi avversari, prevalendo nei quarti sul 4.1 Giorgio Modafferi 4/2 4/2 e in semifinale sul 3.5 Luca Patanè 4/0 4/2. Succede nell’albo d’oro della manifestazione ad Alberto Mercuri, impostosi nell’edizione 2015.

Ottima comunque, nonostante il ko in finale, la performance di Aliquò, talento emergente del Ct Polimeni, vincitore della prima tappa del circuito disputatasi al Ct Gioia 1974.

Nonostante la finale sia stata posticipata a causa delle avverse condizioni atmosferiche, l’atto conclusivo della manifestazione ha avuto un buon seguito di pubblico, che ha riversato applausi scoscianti ad entrambi i tennisti.

La premiazione al Circolo Tennis Polimeni

Caroleo e Aliquò sono stati premiati dal presidente del circolo ospitante Igino Postorino. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche il vice presidente Antonino Romeo, il direttore sportivo Emilio Cozzupoli e il tesoriere Demetrio Lavino. Non sono mancati, come da prassi, i ringraziamenti a tutti i partecipanti e al main sponsor dell’evento Mistertennis.com.

L’appuntamento è rinnovato alla prossima edizione.

DA SINISTRA: Lavino, Aliquò, Postorino, Caroleo, Cozzupoli, Romeo