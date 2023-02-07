Reggio, super offerta della Carrozzeria Carella: risparmia fino al 30%
Il titolare della carrozzeria Bruno Carella invita i reggini a scoprire la vantaggiosa ed imperdibile offerta
07 Febbraio 2023 - 14:00 | di Redazione
Risparmia fino al 30% per la riparazione della tua auto e approfitta della vantaggiosa offerta della Carrozzeria Carella Soccorso Stradale.
La storica officina di via Cafari 7 a Reggio Calabria propone alla propria clientela sconti fino al 30%, solo a coloro che hanno sottoscritto un contratto assicurativo con AXA, Quixa o tessera Infodrive soluzioni e servizi automotive.
La promozione si rivolge dunque esclusivamente ai clienti AXA/Quixa/Infodrive. Se stai pensando di sottoscrivere una nuova polizza o decidi di cambiare compagnia valuta l’idea di affidarti al team di uno dei più grandi gruppi assicurativi mondiali.
La carrozzeria Carella offre una vasta gamma di veloci servizi professionali e di qualità:
- lavori di carrozzeria;
- assistenza legale;
- gestione pratiche sinistri;
- auto sostitutiva;
- soccorso mezzi pesanti e leggeri;
- noleggio auto;
- officina mobile gomme;
- auto per cerimonia;
- meccanica e lavaggio;
- gommista;
- lavorazioni su carene, moto, camper e nautica;
Per info: 3400540791
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