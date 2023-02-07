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Reggio, super offerta della Carrozzeria Carella: risparmia fino al 30%

Il titolare della carrozzeria Bruno Carella invita i reggini a scoprire la vantaggiosa ed imperdibile offerta

07 Febbraio 2023 - 14:00 | di Redazione

Soccorso Stradale Carella

Risparmia fino al 30% per la riparazione della tua auto e approfitta della vantaggiosa offerta della Carrozzeria Carella Soccorso Stradale.

La storica officina di via Cafari 7 a Reggio Calabria propone alla propria clientela sconti fino al 30%, solo a coloro che hanno sottoscritto un contratto assicurativo con AXA, Quixa o tessera Infodrive soluzioni e servizi automotive. 

Infodrive, soluzioni e servizi automotive: offerta Carrozzeria Carella a Reggio Calabria

La promozione si rivolge dunque esclusivamente ai clienti AXA/Quixa/Infodrive. Se stai pensando di sottoscrivere una nuova polizza o decidi di cambiare compagnia valuta l’idea di affidarti al team di uno dei più grandi gruppi assicurativi mondiali.

La carrozzeria Carella offre una vasta gamma di veloci servizi professionali e di qualità:


  • lavori di carrozzeria;

  • assistenza legale;

  • gestione pratiche sinistri;

  • auto sostitutiva;

  • soccorso mezzi pesanti e leggeri;

  • noleggio auto;

  • officina mobile gomme;

  • auto per cerimonia;

  • meccanica e lavaggio;

  • gommista;

  • lavorazioni su carene, moto, camper e nautica;

Per info: 3400540791

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