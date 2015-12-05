Cartalana torna con il workshop di filatura della carta e creazione di gioielli

Arriva nuovamente a Reggio Calabria la creatività di “Cartalana”, con il workshop ecologico di filatura della carta e creazione di gioielli organizzato da Laboratori Raminghi sabato 9 gennaio dalle ore 15:00 alle 18:00, un vero e proprio esperimento di home craft parties lungo lo Stretto, una tendenza che in Italia e all’estero sta diffondendosi con grande interesse ed entusiasmo.

Dopo il successo di partecipazione dei precedenti laboratori, Marcella Stilo, in arte Cartalana, approda per la terza volta in Calabria per portare tutta la sua passione e la sua originalità in tema di riciclo creativo e di realizzazione di gioielli di design.

Cartalana e il riciclo creativo della carta

Originaria calabrese, ma milanese d’adozione, Cartalana è ormai pienamente riconosciuta sul territorio nazionale per l’estro e l’abilità con cui utilizza la carta come materiale duttile e ricco di segreti, proponendo con le sue creazioni un nuovo concetto di preziosità non più legato al materiale, ma al valore etico dei progetti realizzati.

I suoi gioielli sono interamente fatti a mano all’interno di un laboratorio artigianale senza l’ausilio di imprese esterne né di macchinari, segnati da uno stile unico, suggerendo così nuovi percorsi per salvaguardare l’ambiente e dare nuovo valore alla tradizione artigiana. Il filo utilizzato è realizzato con giornali quotidiani, volantini pubblicitari, posta in cassetta e qualsiasi altro tipo di carta a bassa grammatura e scarsa porosità.

Cosa si impara durante il workshop

Durante il workshop, le partecipanti potranno scoprire i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno che verrà lasciato in dotazione alle allieve, sperimentando un approccio dinamico e fantasioso e realizzando, sotto la guida attenta dell’artista, diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare carta e cartoncino in maniera creativa. Le iscrizioni sono aperte, per partecipare è necessaria la prenotazione. Il corso è a numero chiuso. Per prendere parte al workshop non è necessaria alcuna capacità tecnica, ma soltanto tanta curiosità e tanta voglia di vivere la bellezza dell’arte manuale. Per info e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com – 329.4435864