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Casa dei Giovani 2016,un capodanno unico in una location speciale

Musica live, dj set e cornetti caldi all'alba per una notte di Capodanno senza alcol organizzata da Attendiamoci e dalla Pilati Beach Crew

28 Dicembre 2015 - 18:51 | di Vincenzo Comi

Veglione di Capodanno 2016 alla Casa dei Giovani Peppe Condello dell'associazione Attendiamoci

La Casa dei Giovani “Peppe Condello”, centro di aggregazione e formazione giovanile, gestito dall’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. e divenuto punto di riferimento per le diverse opportunità e i numerosi servizi offerti nell’ottica della formazione globale della persona, sarà la location del Veglione di Capodanno 2016.

L’evento è proposto da Attendiamoci, impegnata da quattordici anni per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione di occasioni di crescita e formazione globale, e dalla Pilati Beach Crew, realtà giovanile di intrattenimento, che ha deciso di affiancare l’associazione nell’organizzazione di questa serata.

Musica live, a seguire dj set con Fabio Panella, Paolo Gatto ed Emanuele Postorino, angolo bar e cornetti caldi alle prime luci dell’alba, per una serata che si incastona perfettamente nel quadro delle iniziative no alcool promosse dall’associazione: questi gli elementi per vivere insieme la notte più attesa dell’anno.

Con il ricavato della serata, al netto del contributo della SIAE e degli altri oneri, si contribuisce alla mission dell’Associazione Attendiamoci: prevenire il disagio giovanile e promuovere le risorse personali.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.attendiamoci.it oppure la pagina Facebook dell’associazione.

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