Casa dello studente: i complimenti del Leo ed E.R.A

Dopo l'inaugurazione della struttura di via Roma, il Leo Club e il gruppo studentesco E.R.A. ringraziano le istituzioni per aver portato a termine un'opera attesa da tempo

Da tempo si attendeva un intervento che venisse incontro ai tanti studenti detti “fuori sede”, che tra le tante Università italiane scelgono di avvalersi e di far propria l’eccellenza della “Mediterranea”, e finalmente Reggio può fregiarsi del titolo di Città Universitaria.

L’inaugurazione della “Casa dello Studente”, sita in Via Roma, rappresenta un nuovo punto di partenza non sono per la “Mediterranea”, ma per tutta la città, che può finalmente guardare avanti con soddisfazione al suo futuro universitario, con la speranza che la nuova struttura possa invogliare i ragazzi della Provincia e non di scegliere la nostra città come tappa fondamentale per la continuazione e completamento degli studi.

Il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S.Porcelli” ed il Gruppo Studentesco “E.R.A.”, nella presenza del loro Presidente Paolo Battaglia, ringraziano e si complimenta col Presidente della Provincia dott. Giuseppe Raffa e col Magnifico Rettore Prof. Pasquale Catanoso, non solo per il merito di aver inaugurato e portato a termine un struttura di tale importanza per la città e gli studenti, ma soprattutto esprime profonda gioia nel vedere due istituzioni lavorare assieme, con sinergia di forze ed intenti, nella realizzazione e compimento di opere importanti e fondamentali per la città.