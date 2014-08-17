Case a 1 euro? Si può! Scopri i comuni dove è possibile acquistare una casa al prezzo di un caffè!

Acquistare una casa spendendo 1 euro? Si può! Un vero e proprio sogno, soprattutto per i più giovani. Un sogno che, grazie all’iniziativa di alcuni comuni italiani, in molti potranno realizzare. Le case sono di proprietà di privati che vogliono disfarsene e indicano il Comune come intermediario. Unica condizione per il nuovo proprietario è il costo della ristrutturazione.

Onere che tra l’altro grazie agli incentivi statali ed europei potrebbe essere finanziati soprattutto per coppie giovani. I comuni coinvolti nell’iniziativa sono tre: Salemi (Trapani), Gangi (Palermo) e Carrega Ligure (Alessandria).L’ultimo dei Comuni che intende adottare l’iniziativa ‘Case a un euro’ è il paese palermitano di Gangi. Iniziativa folle? Niente affatto. Il sindaco Giuseppe Ferrarello ha deciso che, per ripopolare il paesino, 20 case diroccate saranno vendute al prezzo di un caffè, con l’unica condizione che chi acquista sostenga la ristrutturazione, dal costo di 35mila euro.

Per chi fosse interessato è possibile contattare direttamente gli uffici preposti delle relative amministrazioni comunali.

COMUNE DI GANGI, CASE A 1 EURO – PER INFO CLICCA QUICOMUNE DI SALEMI, CASE A 1 EURO – PER INFO CLICCA QUICOMUNE DI CARREGA LIGURE, CASE A 1 EURO – PER INFO CLICCA QU