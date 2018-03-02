Il coro di insegnanti dell'istituto reggino partecipa alla quarta edizione del festival corale internazionale tra Croazia e Slovenia

L’istituto comprensivo “Catanoso – De Gasperi” continua il suo percorso di crescita e sviluppo, nel territorio e…non solo! Tra poco tempo una rappresentanza della scuola varcherà i confini nazionali per esportare una delle sue ricchezze riconosciute: la musica.

Il coro femminile delle docenti della scuola, con la presenza del Dirigente Scolastico Sonia Barberi, diretto dal Maestro Roberto Caridi, parteciperà alla 4° Edizione del Festival Corale Internazionale “We Are Singing Adriatic” che si svolgerà ad Abbazia in Croazia e in Slovenia.

Non era mai accaduto che un coro di insegnanti della città, rappresentasse uno dei nostri Istituti più antichi in una manifestazione internazionale di questo genere. Il coro sarà impegnato in due concerti: il primo nella bellissima location della Sala dei Cristalli, in Croazia, il secondo in un’ambientazione magica e ricca di suggestione, le Grotte di Postumia, in Slovenia. Il repertorio, profano, spazierà da Vanità di Vanità a Smile (Se mai ti parlassero di me), fino a Where the boys are.

Alla fine della seconda esibizione, un gemellaggio dei cori partecipanti, provenienti da tutto il mondo, concluderà la manifestazione con “Alleluja” di Leonard Cohen.

Un momento così importante per l’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” diventa motivo di vanto per tutta la città che, attraverso esperienze di questa natura, può far conoscere il suo lato più nobile, delicato e ispirato, un lato che forse viene troppo spesso taciuto e ignorato.