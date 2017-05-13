A Catanzaro “I 3000 passi della salute”
Seconda edizione della camminata sportiva gratuita sul lungomare di Catanzaro, da Ancora a Giovino, con festa della mamma al parco Gaslini e controlli medici
13 Maggio 2017 - 11:23 | di Vincenzo Comi
“I 3000 passi della salute”. Tremila come i chilometri del lungomare di Catanzaro che ospiterà domenica la manifestazione sportiva giunta ormai alla sua seconda edizione.
«Ho chiamato così questa manifestazione proprio per elogiare il nostro lungomare» – afferma l’ideatore e organizzatore dell’evento Nuccio Polizzese. «Quello della camminata sportiva – dice ancora Polizzese – è un fenomeno assai diffuso, lo praticano uomini e donne di tutte le età: da qui l’idea di questi “3000 passi”. I latini dicevano “mens sana in corpore sano, ed è esattamente questo lo scopo della manifestazione, fare gruppo ispirati dal nostro bellissimo mare. Sono certo che la passeggiata gioverà a tutto il nostro corpo e libererà la mente anche solo per un pomeriggio dai problemi quotidiani».
Percorso e partenza della camminata
Il raduno per la partenza è prevsito al Monumento ai caduti del mare (Ancora). Si percorrerà tutto il lungomare fino a Giovino. La manifestazione si concluderà poi al parco Gaslini, dove alle 17 ci sarà la prima edizione della “Festa della mamma”. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Catanzaro, Rotaract e dal gruppo Facebook “Sei di Marina se…”.
“I 3000 passi della salute”, inoltre, sono stati sponsorizzati dall’Agenzia F.lli Ranieri (che ha offerto il servizio ambulanza, le magliette, il rinfresco e le bevande) e dalla Decathlon (che ha offerto altri gadget). È prevista anche la partecipazione di un’equipe medica che assicurerà ai partecipanti la possibilità di effettuare controlli sanitari di diverso genere
«La partecipazione è assolutamente gratuita – conclude Polizzese – e invito tutta la popolazione a camminare insieme a noi».
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