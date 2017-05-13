A Catanzaro “I 3000 passi della salute”

“I 3000 passi della salute”. Tremila come i chilometri del lungomare di Catanzaro che ospiterà domenica la manifestazione sportiva giunta ormai alla sua seconda edizione.

«Ho chiamato così questa manifestazione proprio per elogiare il nostro lungomare» – afferma l’ideatore e organizzatore dell’evento Nuccio Polizzese. «Quello della camminata sportiva – dice ancora Polizzese – è un fenomeno assai diffuso, lo praticano uomini e donne di tutte le età: da qui l’idea di questi “3000 passi”. I latini dicevano “mens sana in corpore sano, ed è esattamente questo lo scopo della manifestazione, fare gruppo ispirati dal nostro bellissimo mare. Sono certo che la passeggiata gioverà a tutto il nostro corpo e libererà la mente anche solo per un pomeriggio dai problemi quotidiani».

Percorso e partenza della camminata

Il raduno per la partenza è prevsito al Monumento ai caduti del mare (Ancora). Si percorrerà tutto il lungomare fino a Giovino. La manifestazione si concluderà poi al parco Gaslini, dove alle 17 ci sarà la prima edizione della “Festa della mamma”. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Catanzaro, Rotaract e dal gruppo Facebook “Sei di Marina se…”.

“I 3000 passi della salute”, inoltre, sono stati sponsorizzati dall’Agenzia F.lli Ranieri (che ha offerto il servizio ambulanza, le magliette, il rinfresco e le bevande) e dalla Decathlon (che ha offerto altri gadget). È prevista anche la partecipazione di un’equipe medica che assicurerà ai partecipanti la possibilità di effettuare controlli sanitari di diverso genere