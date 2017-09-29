Catanzaro: al Tribunale per i Minorenni l’elezione del nuovo direttivo

Si è svolta ieri presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro l’assemblea biennale elettiva dei soci della Camera Minorile distrettuale “Polacco – Perrotta” di Catanzaro con all’ordine del giorno, appunto, l’elezione del nuovo direttivo.

Il presidente uscente Avv. Rossana Greco ha aperto i lavori relazionando sul biennio appena concluso, sulle attività svolte ed i progetti realizzati tra i quali, solo uno a titolo esemplificativo, quelli che hanno visto la Camera Minorile collaborare con il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in iniziative volte a diffondere la cultura della legalità tra i giovani.

Dopo la relazione di consuntivo del biennio, si è quindi giunti all’elezione dei componenti del consiglio direttivo, con indicazione unanime dell’avv. Rossana Greco alla Presidenza, dell’avv. Maria Rosaria Vincelli alla Segreteria, dell’avv. Nicoletta Politelli alla Tesoreria, e degli avvocati Italia Torchia, Angelo Polacco e Vincenzo Bombardieri quali consiglieri.

“Ringrazio tutti i soci che hanno gradito confermare il direttivo che mi vede Presidente per un altro biennio – ha dichiarato a conclusione della riunione l’avv. Rossana Greco -. Farò tesoro di tutti gli interessanti spunti che sono emersi in questa riunione per proseguire nel lavoro iniziato due anni con lo stesso entusiasmo e la stessa passione”.