Si è riunito, nella Sala Giunta del Comune di Catanzaro, il rinnovato gruppo dirigenziale provinciale della Cicas per tracciare le linee del nuovo corso avviato con la nuova governance nazionale.

Il presidente Ventura e il nuovo corso della Cicas

Ha aperto i lavori il Presidente Giorgio Ventura che ha aggiornato i dirigenti provinciali sull’impegno profuso in campo nazionale e locale dalla Cicas, affinché l’associazione sindacale datoriale possa consolidarsi, per essere costante riferimento degli operatori dei vari settori commerciali, industriali e dei servizi. In 16 anni di vita la Cicas è riuscita a integrarsi nel tessuto sociale ed economico nazionale, assumendo in particolare nella provincia di Catanzaro la rappresentanza di un considerevole gruppo di associati che segue e accompagna nella loro esperienza aziendale e sociale.

A seguire, ciascuno dei dirigenti provinciali, rispettivamente per il proprio settore, ha esposto propositi e suggerimenti operativi al Presidente Nazionale, nel quadro della consolidata politica portata avanti dalla Cicas che, libera da sovrastrutture e non legata a nessun interesse partitico riesce a dare risposte concrete ai suoi associati, accompagnandoli nella risoluzione dei problemi contingenti della singola azienda e nella rappresentanza più generale nelle trattative con le istituzioni comunali, provinciali e regionali. Ribadito negli interventi l’intento della Cicas di concretizzare la volontà degli operatori di reagire a una crisi economica devastante, di riempire i vuoti in cui la politica ha fatto precipitare le piccole e medie imprese, di vedere rappresentati i problemi quotidiani cui devono dare, in totale solitudine, risposta.

“I nostri uffici – ha sottolineato Ventura nel tirare le conclusioni – saranno le vostre aziende, saremo vicini e prossimali, perché la Cicas sa bene che la forza di un sindacato è nella sua base. La porta della Cicas è aperta a tutti coloro che si riconoscono nella necessità di fare massa critica, a tutti quelli che sanno che per contare bisogna contarsi”.

Il nuovo direttivo provinciale

Il nuovo direttivo è composto dai sigg. Vito Bordino, Luigi Biamonte, Mariano Carè, Antonio Gnoriselli, Gianni Costa, Rino Lo Prete, Antonella Perri, Maria Pia Presta, Andrea Critelli, Angela Lorenzo, P. Rizzo, Tommy Serraino, Giuseppe De Gaetano, Vincenzo Cosentino, Antonio Vono, Giuseppe Panarello, Teresa Viscomi, Massimiliano Arcuri Giorgio Ventura è il Responsabile Provinciale.