Corazze ed elmi originali dei film Quo Vadis, Il Gladiatore e Ben Hur al Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro fino al 28 febbraio 2018

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 28 Febbraio 2018, a Catanzaro, presso il Complesso monumentale San Giovanni, si svolge la mostra dal titolo: “Imperatores Ascesa e trionfo”.

La mostra è stata organizzata da 4 culture con la collaborazione del MiBACT ed e-bag.it ( azienda esperta nel campo dell’innovazione tecnologica e dei sistemi multimediali applicati ai beni culturali) e con il sostegno della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Catanzaro.

Si tratta di una rassegna innovativa e multimediale che ci permette di venire a conoscenza dei grandi simboli del trionfo dell’Impero Romano impressi sulle corazze dei grandi onorati, tra il VI sec a.C. ed il III sec. d.C.

Ci si soffermerà in particolar modo, sulle tecniche di guerra, sui simboli e sulla storia dell’Impero Romano. In mostra, possiamo ammirare anche elementi particolari come: corazze anatomiche ed elmi originali dei film Quo Vadis (1951), Il Gladiatore (2000) e Ben Hur (2016).

Per l’occasione, si svolgeranno alcuni eventi collaterali ( laboratori didattici, visite guidate) e avverrà la proiezione di video che accompagneranno il visitatore attraverso un viaggio che porterà alla luce la storia e gli avvenimenti di quel determinato periodo storico.

Per informazioni sulla mostra, possiamo consultare il seguente sito ufficiale all’indirizzo: http://www.imperatores.it