di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 30 Agosto 2018 a Catanzaro, presso il Museo Marca, si svolge la mostra dal titolo “Massimo Sirelli, Teneri Bulloni”. Si tratta di una mostra personale che raccoglie le recenti produzioni e le nuove novità realizzate dall’artista Massimo Sirelli e che mette in luce la sua creatività.

Il progetto è curato dall’organizzazione Altrove, che negli ultimi anni si è occupata di collaborare con artisti del panorama contemporaneo italiano e internazionale. Largo allora ai suoi robot: macchine in grado di svolgere il lavoro effettuato solitamente dall’uomo, realizzati con materiali vari e oggetti provenienti dai mercati, dagli scaffali, dalle strade di tutto il mondo che gli permettono di raccontare tutto ciò che ruota attorno alla vita di tutti i giorni.

Queste alcune parole dette dall’artista Massimo Sirelli : “Costruire questi Robot per me è un atto d’amore, cerco di raccontare la vita delle persone che ho incontrato e degli amici che mi stanno intorno.”

Per ottenere altre informazioni in merito alla rassegna, possiamo consultare il seguente sito internet: http://www.massimosirelli.it