City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Caterina Arcuri “transforma” Catanzaro

Al Museo MARCA di Catanzaro la personale di Caterina Arcuri, a cura di Massimo Bignardi, tra installazioni e sculture dalle superfici specchianti

05 Luglio 2017 - 10:26 | di Eva Curatola

Caterina Arcuri, Transforma, veduta della mostra al MARCA di Catanzaro 2017

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 30 agosto presso il Museo MARCA di Catanzaro, si svolge la mostra dal titolo: Caterina Arcuri “Transforma”. Si tratta delle mostra personale di Caterina Arcuri Transforma, a cura di Massimo Bignardi. La rassegna è promossa e organizzata dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e dalla Fondazione Rocco Guglielmo.

In mostra, possiamo ammirare le opere di Caterina Arcuri che meglio documentano l’evoluzione della sua ricerca sopratutto degli ultimi anni. In particolare, possiamo ammirare le sue installazioni e diverse sculture che ci mostrano la complessità concettuale della sua poetica e la continua evoluzione della sua continua ricerca artistica che colpisce senza dubbio il visitatore. In questo modo, il visitatore capterà le intenzioni dell’artista o compirà un percorso autonomo che si conclude con un attimo di consapevolezza del sé, incontrato in una delle superfici specchianti che caratterizzano le sue opere.

L’artista ribadisce il concetto di trasformazione, usando la metafora del fiume/specchio. E’ proprio nel gioco dello specchio dettato dall’incontro fortuito con l’immagine, che Caterina Arcuri ci mette al corrente della sua linea evocativa che, fino ad oggi era nascosta a tutti e ci mostra tutta l’emotività di cui solo lei è capace; le sue opere esprimono sentimenti ed emozioni.

Caterina Arcuri, Transforma: installazione in mostra al museo MARCA di Catanzaro

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Catanzaro Arte
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?