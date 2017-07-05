Caterina Arcuri “transforma” Catanzaro

Al Museo MARCA di Catanzaro la personale di Caterina Arcuri, a cura di Massimo Bignardi, tra installazioni e sculture dalle superfici specchianti

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 30 agosto presso il Museo MARCA di Catanzaro, si svolge la mostra dal titolo: Caterina Arcuri “Transforma”. Si tratta delle mostra personale di Caterina Arcuri Transforma, a cura di Massimo Bignardi. La rassegna è promossa e organizzata dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e dalla Fondazione Rocco Guglielmo.

In mostra, possiamo ammirare le opere di Caterina Arcuri che meglio documentano l’evoluzione della sua ricerca sopratutto degli ultimi anni. In particolare, possiamo ammirare le sue installazioni e diverse sculture che ci mostrano la complessità concettuale della sua poetica e la continua evoluzione della sua continua ricerca artistica che colpisce senza dubbio il visitatore. In questo modo, il visitatore capterà le intenzioni dell’artista o compirà un percorso autonomo che si conclude con un attimo di consapevolezza del sé, incontrato in una delle superfici specchianti che caratterizzano le sue opere.

L’artista ribadisce il concetto di trasformazione, usando la metafora del fiume/specchio. E’ proprio nel gioco dello specchio dettato dall’incontro fortuito con l’immagine, che Caterina Arcuri ci mette al corrente della sua linea evocativa che, fino ad oggi era nascosta a tutti e ci mostra tutta l’emotività di cui solo lei è capace; le sue opere esprimono sentimenti ed emozioni.