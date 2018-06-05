Si svolgerà giovedì 7 giugno alle ore 18.30 a Catona, nel salone della Casa della Solidarietà, un incontro – dibattito sul ruolo della Chiesa nel contesto sociale contemporaneo. Vivere la solidarietà più in profondità, è questa la mission di Nuova Solidarietà. I saluti del Presidente Fortunato Scopelliti, introdurranno i lavori del convegno, al quale prenderanno parte il Prof. Chiricosta e Carmen Marcianò per Nuova Solidarietà, Enzo Petrolino (Presidente della comunità italiana dei Diaconi), don Antonino Pangallo (Direttore Caritas Diocesana) e il dott. Michele Bartolo della Comunità di Sant’Egidio.