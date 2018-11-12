A Catona il dibattito ‘La santità può cambiare il mondo’
Incontro-dibattito promosso dall'associazione Nuova Solidarietà alla Casa della Solidarietà P. Rotatore, con ospiti del diaconato, della Misericordia e dell'Azione cattolica
12 Novembre 2018 - 16:47 | di Vincenzo Comi
L’associazione Nuova Solidarietà, Martedì 13 novembre alle ore 18:00, presso il salone della “Casa della Solidarietà P. Rotatore” a Catona, promuove l’incontro-dibattito dal tema: “La santità può cambiare il mondo: la famiglia luogo di Santità e Solidarietà”.
Ospiti dell’incontro Enzo Petrolino, presidente del diaconato in Italia, Don Simone Gatto, direttore dell’ufficio famiglia e ufficio matrimoni della Misericordia Salice e Nino Chirico presidente dell’azione cattolica Diocesana.
Il dibattitto sarà moderato dal giornalista in-cammino.com Francesco Gabriele Scopelliti.
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