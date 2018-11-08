Sabato 10 novembre, alle ore 17.30, presso l’Istituto delle Immacolatine di Catona, si terrà un incontro sul tema ”La cultura del rispetto quale antidoto alla violenza”.

Il convegno-dibattito è organizzato dall’associazione ‘Natalino Laganà’ e relazionerà Giose Ferrara. Interverranno Giovanni Siclari (Sindaco di Villa S.Giovanni), Enzo Marra (Consigliere comunale Reggio Calabria), Antonio Pizzimenti (Consigliere comunale Reggio Calabria), Cinzia Nava (Presidente Commissione Pari opportunità Regione Calabria), Vanni Campolo (Garante per l’Infanzia Comune Reggio Calabria), Aurora Zito (Consigliere comunale Villa S.Giovanni) e Maria Idone (Presidente Progetto Associazione Unite).