A Catona il dibattito sulla cultura come antidoto alla violenza
Un convegno promosso dall'associazione Natalino Laganà all'Istituto delle Immacolatine per parlare di rispetto come strumento contro la violenza: chi interviene
08 Novembre 2018 - 14:18 | di Eva Curatola
Sabato 10 novembre, alle ore 17.30, presso l’Istituto delle Immacolatine di Catona, si terrà un incontro sul tema ”La cultura del rispetto quale antidoto alla violenza”.
Il convegno-dibattito è organizzato dall’associazione ‘Natalino Laganà’ e relazionerà Giose Ferrara. Interverranno Giovanni Siclari (Sindaco di Villa S.Giovanni), Enzo Marra (Consigliere comunale Reggio Calabria), Antonio Pizzimenti (Consigliere comunale Reggio Calabria), Cinzia Nava (Presidente Commissione Pari opportunità Regione Calabria), Vanni Campolo (Garante per l’Infanzia Comune Reggio Calabria), Aurora Zito (Consigliere comunale Villa S.Giovanni) e Maria Idone (Presidente Progetto Associazione Unite).
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