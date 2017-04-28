A Catona i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola

Lavora a pieno ritmo la Comunità Religiosa di San Francesco di Paola in vista delle celebrazioni per i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, che come è noto , a Catona ha compiuto uno dei suoi più grandi miracoli: la traversata dello Stretto di Messina per approdare sulle sponde della Sicilia.

Le numerose iniziative civili e religiose hanno preso il via sabato 22 Aprile l’arrivo e l’accoglienza della reliquia del dito indice di San Francesco custodita e venerata nel convento dei Frati Minimi di Lamezia Terme Sambiase e che si concluderanno, appunto, domenica 30 aprile con la processione mattutina e serale per le vie del quartiere. Molto sentita e solenne la cerimonia in onore dei caduti in mare che ricorderà il Patronato di San Francesco sulla gente di mare, che sarà celebrata domenica mattina alle 10,30 con il lancio in mare della corona di alloro, alla presenza delle motovedette delle Forze Armate e delle imbarcazioni dei circoli nautici e velici cittadini.

Le celebrazioni di chiusura del novenario

Come da programma, le celebrazioni che concluderanno il novenario saranno concentrate nei giorni sabato 29 e domenica 30 aprile.

Sabato 29 aprile è la Giornata della Gente di Mare. La S. Messa solenne in memoria di tutti i caduti del mare sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Salvatore NUNNARI Arcivescovo emerito della Diocesi di Cosenza – Bisignano alle ore 19:30 nel Santuario di Catona e alla quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle Autorità Locali , delle Forze Armate e delle Associazioni d’ Arma con i propri vessilli, insieme ad una rappresentanza del Comitato di Francavilla Angitola che offrirà la corona d’alloro che sarà lanciata in mare domenica 30 aprile .

Domenica 30 aprile: la festa esterna

Il giorno della Festa esterna, è Domenica 30 aprile. La S. Messa solenne sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo della Diocesi Reggio Calabria- Bova. A seguire, la processione orante del Santo per le vie del quartiere di Catona; durante la sosta alle ore 10,30 ca. sulla spiaggia antistante il monumento al marinaio, sarà recitata la preghiera del Marinaio, la benedizione del mare e il lancio della corona di alloro in memoria di tutti i caduti del mare, alla presenza di unità navale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria che renderà gli onori militari e saluterà con squilli di sirene il festoso evento e la banda musicale suonerà “ il silenzio fuori ordinanza “.