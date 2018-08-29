Giovedì 30 agosto sarà presentato, a Catona, l’inedito film su San Francesco di Paola. La proiezione del film, promossa dall’associazione ‘Natino Laganà’, racconta il viaggio di vita e spirituale di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e protettore della gente di mare; straordinario taumaturgo del XV secolo, è una delle figure più rappresentative e più popolari della Chiesa cattolica. Eremita dalla vita piena di prodigi. L’appuntamento è alle ore 18 presso il salone dell’Istituto delle Suore Immacolatine a Catona. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti.

Questo film è stato prodotto dall’ass Santa Rosa di Viterbo, si ringrazia il vice presidente regista dottore Luigi Avella per la concessione di questo filmato.