Versace: ‘Un nuovo spazio per gli ultimi. Nuova Solidarietà rinnova e consolida la sua missione’

“Un luogo che accoglierà servizi in grado di implementare l’encomiabile attività di volontariato per la quale Nuova Solidarietà è impegnata da oltre trent’anni”.

Sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzione Carmelo Versace, partecipando al momento di apertura del nuovo centro di prossimità, contiguo alla ‘Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore’, a Catona, allestito e fortemente voluto dall’Associazione, inaugurato dall’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone.

“Il centro – ha aggiunto Versace – adibito alla distribuzione di viveri, indumenti e beni di prima necessità, servirà le persone più bisognose e quanti, nell’associazione, intravedono un punto di riferimento sociale e di prossimità, in grado di lenire le ferite di solitudine e di bisogno che purtroppo trasformano la marginalità in condizione di vita. Un ulteriore gesto di amore e di attenzione, che la città accoglie con profonda gratitudine, perché, mai come in questo scorcio storico, c’è bisogno di autentici testimoni di carità e soprattutto di solidarietà. Lo dico con quella consapevolezza che è maturata nei valori cristiani che da sempre ispirano il mio agire, dentro e fuori le istituzioni che ho e ho avuto l’onore di rappresentare”.