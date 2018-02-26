Antonio Riccardo e Nicola Acella al Cefipform per tre giorni di corso su trucco sposa e fotografico, dal tradizionale al glamour

CEFIPFORM è un’agenzia di formazione professionale, leader nel campo della formazione sia in aula che on line. CEFIPFORM accreditata presso la Regione Calabria, vanta numerosi corsi riconosciuti in tutta Europa.

Per i giorni CEFIPFORM 27-28 FEBBRAIO e 1 MARZO ,ospiterà per un corso di TRUCCO SPOSA E FOTOGRAFICO, due truccatori di fama internazionale : ANTONIO RICCARDO e NICOLA ACELLA.

Il programma del corso prevede:

Trucco Tradizionale

Trucco Minimal

Strobing

Trucco Glamour

Trucco Alternativo

Trucco Sposa Abbronzata

Trucco Sposo

“Ritengo che la formazione sia il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo e bisogna costruire giorno per giorno la consapevolezza che si studia non per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita – dichiara Giada Sangrigoli, direttrice del CEFIPFORM

Lo scopo della nostra scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.

(Sydney J. Harris) ”

Chiunque fosse interessato ad avere un incontro informativo con i due professionisti Antonio Riccardo e Nicola Acella contatti i nostri uffici.