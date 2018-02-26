Cefipform e i ‘trucchi’ del suo successo
Antonio Riccardo e Nicola Acella al Cefipform per tre giorni di corso su trucco sposa e fotografico, dal tradizionale al glamour
26 Febbraio 2018 - 11:52 | di Vincenzo Comi
CEFIPFORM è un’agenzia di formazione professionale, leader nel campo della formazione sia in aula che on line. CEFIPFORM accreditata presso la Regione Calabria, vanta numerosi corsi riconosciuti in tutta Europa.
Per i giorni CEFIPFORM 27-28 FEBBRAIO e 1 MARZO ,ospiterà per un corso di TRUCCO SPOSA E FOTOGRAFICO, due truccatori di fama internazionale : ANTONIO RICCARDO e NICOLA ACELLA.
Il programma del corso prevede:
- Trucco Tradizionale
- Trucco Minimal
- Strobing
- Trucco Glamour
- Trucco Alternativo
- Trucco Sposa Abbronzata
- Trucco Sposo
“Ritengo che la formazione sia il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo e bisogna costruire giorno per giorno la consapevolezza che si studia non per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita – dichiara Giada Sangrigoli, direttrice del CEFIPFORM
Lo scopo della nostra scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.
(Sydney J. Harris) ”
Chiunque fosse interessato ad avere un incontro informativo con i due professionisti Antonio Riccardo e Nicola Acella contatti i nostri uffici.
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