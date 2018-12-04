Alla cerimonia premiati atleti e soci della stagione 2017/2018: dalla Penna d'oro al Ludos Oro, fino ai migliori giocatori e ai capocannonieri di ogni squadra

Si è svolta presso il ristorante Arca di Joli a Gallina, l’ormai consolidato evento “Celebrity Ludos”, la cerimonia di assegnazione dei premi a tutti gli atleti e soci che si sono particolarmente distinti nella stagione 2017/2018, per qualità sportive, morali e culturali.

La manifestazione, condotta dall’ottimo Michelangelo D’Ambrosio, è stata come sempre presieduta dal presidente Adriano Minniti e dai suoi più stretti collaboratori del Consiglio Direttivo(Giovanni Cucinotta, Loris Franzò, Giuseppe Malavenda ed Antonio Malavenda). Buona la partecipazione in sala di atleti, soci e simpatizzanti di questa realtà che ormai si è affermata sul territorio per il suo modo di fare sport sempre leale e corretto. Tante le personalità dello sport reggino presenti ma anche rappresentati politici dello sport come il consigliere regionale Giovanni Nucera, il segretario questore del Consiglio Regionale Giuseppe Neri, il consigliere comunale delegato per i grandi eventi ed edilizia scolastica Nicola Paris, il delegato FIGC prof. Chilà.

Oltre che agli atleti neroarancio più meritevoli sono stati consegnati premi che vanno al di là dell’ambito agonistico quali la “Penna d’oro” che quest’anno è andata a Pasquale Barreca addetto stampa della Ludos calcio 11, il “Ludos Arte e Cultura” a Filippo Latella, il premio “Fedeltà” a Domenico Labate. Il prestigioso premio cui la Ludos da una particolare rilevanza il “Ludos Oro”, consegnato a Giulia Iracà, che si è impegnata nel sociale per la crescita della comunità di Arangea. Sono stati premiati tutti i ragazzi della scuola calcio di seguito gli atleti premiati. Miglior giocatore: Bruno Iaria (Calcio a 11 2^ Cat.), Antonio Polimeni (Calcio a 5 Serie C2), Demetrio Cutrupi (Calcio a 5 Juniores), Giuseppe Malavenda(Calcio a 8 Over 45), Riccardo Saraceno(Basket), Valentino Buzzan (Volley misto), Demetrio Brancati (amatoriale c/5), Giovanni Moscato (Academy Ludos); Capocannonieri: Manuel Marino(Calcio a 11 2^ Cat.), Rocco Fortugno(Calcio a 5 Serie C2), Marco Meduri(Calcio a 5 Juniores) Antonio Minniti (amatoriale c/5), Mario Siviglia – Vincenzo D’amico(Calcio a 8 Over 45), Antonio Zagari(Academy Ludos), Antonio Pirrotta (Basket), Andrea Libri (Volley mista). Premio rivelazione dell’anno: Francesco Longo e dolcis in fundu per la storica promozione in 1° categoria tutta la rosa del calcio a 11. Ringraziamo per le targhe offerte lo sponsor tecnico Vl3. La serata si è conclusa con la consegna di alcuni premi offerti da Mobilmarra, Refill center, Cosimo Spanò (pratiche e soluzione caf), Cannizzaro Elettroforniture sas, Cartoleria Laface, Crescere Insieme e l’artista Giuseppe Greco. Un altro particolare ringraziamento all’Amico Paolo Chilà che ha concesso la disponibilità dei locali dell’Arca di Joli a Gallina, contribuendo all’ottima riuscita della Kermesse.