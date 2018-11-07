Celebrity Ludos, torna l’evento di sport, cultura e divertimento
Sabato 10 novembre all'Arca di Joli la festa dell'ACSD Ludos Vecchia Miniera con la premiazione dei protagonisti della stagione
07 Novembre 2018 - 11:41 | di Michele Favano
Ritorna anche quest’anno la grande festa della ACSD Ludos Vecchia Miniera: un evento in cui sport, cultura e divertimento saranno al centro della scena!
Durante l’ormai consolidato Celebrity Ludos verranno premiati i protagonisti dell’associazione nero arancio, atleti e non, che si sono distinti per doti sportive, morali e culturali nella passata stagione.
Vi aspettiamo sabato 10 novembre ore 18,30 presso l’Arca di Joli, per trascorrere insieme una allegra serata ricca di emozioni!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie