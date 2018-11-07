Ritorna anche quest’anno la grande festa della ACSD Ludos Vecchia Miniera: un evento in cui sport, cultura e divertimento saranno al centro della scena!

Durante l’ormai consolidato Celebrity Ludos verranno premiati i protagonisti dell’associazione nero arancio, atleti e non, che si sono distinti per doti sportive, morali e culturali nella passata stagione.

Vi aspettiamo sabato 10 novembre ore 18,30 presso l’Arca di Joli, per trascorrere insieme una allegra serata ricca di emozioni!