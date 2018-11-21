Il 2018 sta per concludersi e il nuovo anno è quasi alle porte. É arrivato dunque il momento di tirare le somme dei mesi appena trascorsi e prefissarsi gli obiettivi per l’anno che verrà.

Il Royal Garden organizza una cena per presentare le novità gastronomiche del 2019. Un evento ideato per mostrare che, la qualità, da sempre elemento chiave del noto locale reggino, rimane invariata nonostante il passare del tempo. Innovazione e progresso dunque segnano l’evolversi del noto ristorante della famiglia Brancati.

Il Royal Garden, locale della periferia reggina

Il Royal Garden è uno dei locali più rinomati di Reggio Calabria, i cittadini lo scelgono da anni per i loro eventi più importanti come matrimoni, comunioni, battesimi, compleanni regalando ai propri ospiti momenti indimenticabili o semplicemente per un pranzo o una cena tra amici in qualunque giorno lavorativo.

Piatti ricercati e mai banali, specialità di pesce, una lista di vini attentamente selezionati fra regionali e nazionali, sono solo alcune delle carte vincenti del locale della periferia reggina che, ancora una volta, apre le sue porte a nuovi e vecchi clienti.

Una serata con lo chef Demetrio Brancati

I fratelli Brancati Vi invitano ad una serata alla scoperta di nuove pietanze dello chef Demetrio Brancati e della sua brigata, che ormai innumerevoli volte hanno deliziato reggini e non, con i loro piatti.

Il menù della serata prevede:

Antipasto

Soufflè di ricciola e zucchine su vellutata di zucca allo zafferano

crocchetta di tonno in camicia di pasta kataifi e cipolla caramellata

gamberetto gratinato agli aromi di stagione

carpaccio di polpo su parmentier di patate.

Primo

Risotto Violet

Secondi

involtini di tonno

filetto di spigola in crosta di pistacchi e miele

Contorno

insalata capricciosa

Dolce

tiramisù.

Data, prezzo e prenotazioni

L’appuntamento con la cena di presentazione delle nuove proposte gastronomiche 2019 è per sabato 24 novembre alle ore 20.30. Il prezzo è di 35 euro a persona, bevande incluse. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0965.682703.

N.B. Indicare eventuali intolleranze alimentari, al momento della prenotazione.