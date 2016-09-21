Il Centro Danza Etoile pronto a sorprendere ancora. Sabato 24 l’inagurazione dei nuovi locali

Da nove anni punto di riferimento per i giovani reggini che amano il mondo della danza il Centro Danza Etoile è una realtà in continua crescita che ha fatto del motto “una cosa fatta bene, può essere fatta meglio” il proprio modo di lavorare, la propria identità, diffondendo la cultura della danza.

Le fondatrici e la nascita del centro

Nato dalla passione e determinazione delle sorelle Roberta e Rossana Benincasa, cresciute a pane ed arte grazie al papà Eugenio (cantautore) il Centro Danza Etoile nasce proprio per un suo desiderio realizzatosi a seguito della sua scomparsa.

Leggi anche

Il Centro Danza Etoile è diventata nel tempo una vera e propria scuola di formazione ed avviamento alla danza, da quest’anno ancora più competitiva.

L’inaugurazione della nuova sede

Sabato 24 alle ore 18:30 verrà inaugurata infatti la nuova sede di via Modena Chiesa n.81 con oltre 600 mq. ( 3 sale con pavimento in legno adatto alla disciplina della danza, area video sorvegliata e parcheggio riservato ).

Da lunedì 26 si terrà inoltre la open Week, una settimana di lezioni gratuite per scegliere il proprio corso ideale.

Nuovi spazi e nuovi locali per migliorare quello che da sempre è lo scopo primario di questa scuola, accogliere bambini, giovani e meno giovani, appassionati di danza e ballo di tutte le età per offrire l’opportunità di studiare in modo serio e continuativo.

I corsi e le discipline proposte

All’interno del Centro Danza Etoile troverete:

“ Giocodanza ” con Roberta Benincasa , maestra abilitata all’insegnamento e all’utilizzo del marchio di questa delicata disciplina fondata da Marinella Santini che interessa i bimbi dall’età di 2 anni e mezzo.

” con , maestra abilitata all’insegnamento e all’utilizzo del marchio di questa delicata disciplina fondata da che interessa i bimbi dall’età di 2 anni e mezzo. Danza Classica

Modern-jazz

Contemporary

Hip-Hop (collaborazione mensile con Emanuele Battista)

Breaking

Social dance

Balli standard

Danze caraibiche con “ Salsa Revolution ” (maestro Davide Strati e collaborazione di Walter Pilo , Anna Baluce y Sleed

con “ ” (maestro e collaborazione di , Tango argentino con l’associazione “ Cascabelito ” e la collaborazione diretta di maestri argentini

con l’associazione “ ” e la collaborazione diretta di maestri argentini Danza del ventre

Danza acrobatica

Capoeira

Zumba

Pilates

Yoga

Garuda

Taekwondo

Educazione posturale

Medicina preventiva

Preparazione agonistica

Educazione posturale.

Ogni disciplina è seguita e curata da maestri qualificati proprio perché il Centro Danza Etoile offre un insegnamento di qualità.

”Scegli la qualità scegli Centro Danza Etoile”