Nuovo centro diurno per malati di Alzheimer

Il Centro Oikos avvia il primo centro diurno per pazienti con demenza senile e Alzheimer: stimolazione cognitiva, arteterapia, musicoterapia e laboratori

Si avvierà tra qualche giorno, inserito tra le attività del Centro Oikos, casa di riposo, il primo centro diurno per Pazienti con demenza senile ed Alzheimer.

Il termine greco Oikos ha un significato ampio e complesso; Oikos indica la proprietà fondiaria, ma anche un gruppo di persone legate in una struttura più o meno complessa.

Il Centro Oikos a Reggio Calabria

Su questi presupposti nasce a Reggio Calabria il Centro Oikos, che ha come mission quella di ricreare un ambiente familiare e domestico a quanti, giunti alla terza età, vivono momenti di difficoltà e di isolamento.

Nasce come ramo d’azienda della Cooperativa C. Genoese, che gestisce anche una struttura di recupero per tossicodipendenti.

Il Centro ospita anziani, in modo privatistico e non convenzionato, e offre una gamma di servizi molto articolati.

Counselling psicologico, Psicoterapia, Animazione sociale, assistenza diurna e notturna, assistenza sociale, fisioterapia e tutte le iniziative che si riterranno opportune per migliorare lo stile e la qualità della vita degli anziani ospiti della comunità alloggio.

Offre anche assistenza infermieristica, psicologica anche domiciliare, in dei moduli di servizi integrati alla persona con progetti individuali di intervento.

Il centro diurno per i pazienti con Alzheimer

Il centro diurno si colloca a pieno titolo tra le attività’ terapeutiche del Centro, offrendo dei programmi mirati al sostegno e alla stimolazione cognitiva, affettiva, comportamentale e spazio temporale del paziente con Alzheimer, con dei programmi individualizzati e di gruppo. Inoltre i pazienti saranno stimolati e seguiti anche a livello pratico partecipando a varie terapie, fra cui l’arteterapia e la musicoterapia, a laboratori creativi e laboratori di cucina.

Gli ospiti potranno usufruire anche del pulmino in dotazione del Centro per gli spostamenti casa/centro e viceversa.

Il programma prevede una permanenza antimeridiana o post meridiana includendo anche il pranzo e la cena.

Il centro si trova in Via Contrada Luppinari, 34 Croce Valanidi, numero 0965/1870536. e’ possibile visionare tutte le attività del centro e la carta dei servizi nel sito web www.centrooikos.org