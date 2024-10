Centro Studio Danza sul podio al “Primo Trofeo Calabria”

Grande successo del “CENTRO STUDIO DANZA”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, che per la prima volta si è visto impegnato anche in una competizione di danza aerea. In soli pochi mesi le allieve del C.S.D. , appassionandosi a questa nuova disciplina, hanno saputo dimostrare una grande competenza e bravura al “I° TROFEO CALABRIA”, tenutosi a Lamezia Terme.

1° e 2° posto per diverse allieve, un’emozione unica per la direttrice Gabriella Cutrupi ed un grande orgoglio per l’insegnante Immacolata Castellano che ha preparato , in pochissime settimane, gli allievi dai 6 ai 16 anni in modo impeccabile, creando delle coreografie davvero mozzafiato, degne del podio che è stato loro assegnato.

Una giornata indimenticabile, in cui la divisa del “C.S.D.” ha trionfato, ancora una volta, a dimostrazione che la danza, oltre ad essere passione, è la base per distinguersi ed eccellere in ogni ambito, perché educa la mente al rispetto della competenza, del rigore, della perfezione e insegna valori importanti quali la tenacia, la costanza e la determinazione.