Il centro tecnico federale femminile va in scena a Pianopoli
Ventidue atlete calabresi del 2005 si ritrovano sabato 24 giugno al Palasport di Pianopoli per il nuovo raduno del Centro Tecnico Federale Femminile
21 Giugno 2018 - 19:12 | di Eva Curatola
Il Centro Tecnico Federale Femminile ritorna in campo per un nuovo raduno formativo.
Le atlete di Calabria nate nel 2005 seguendo lo speculare percorso degli atleti della selezione maschile si alleneranno nel pomeriggio di sabato 24 giugno 2018 presso il Palasport di Pianopoli.
Le atlete convocate sono ben 22 ed arrivano da tutta la regione.
Catanzaro sarà rappresentata dalle atlete di Smaf e Centro Basket.
Reggio Calabria da Basket Pellaro, Nuovo Basket Soccorso, Reggio Fiamma, Vis Reggio, Cap e dall’Aquilone unite alla Gio & Gio Palmi.
La costa ionica da Ymca Siderno ed Eutimo Locri.
Lo staff è composto dalla Dirigente del Comitato Regionale Lucia Rossi, dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi, i Coaches Antonella Palumbo ed Emiliano Scarcello, il preparatore fisico Tolomeo, la fisioterapista Valentina Fregola ed il medico Vincenzo Tripodi.
GIOCATRICI CONVOCATE
BOSSI ANNA GIULIA 09/03/05 SMAF CATANZARO
CAMPOLO AURORA MARIA 23/11/05 BASKET PELLARO
CHAFIK GHIZLANE 24/07/05 B.SOCCORSO RC
CREACO GIULIA 31/03/05 BASKET PELLARO
DEROSSI FEDERICA 22/01/05 CZ CENTRO BASKET
GRILLEA ORNELLA 11/09/05 GIO&GIO PALMI
MAESTRALE SOFIA 16/05/05 CZ CENTRO BASKET
MANSUETO ALEXANDRA F.SCA 23/11/05 REGGIO FIAMMA
MARTORANO MARTA 21/06/05 VIS REGGIO
MARTURANO ALISEA 29/10/05 GIO&GIO PALMI
MELARA ELENA 24/07/05 GIO&GIO PALMI
NERI LUANA 08/09/05 CAP REGGIO
PRATICO’ GIULIA 30/06/05 BASKET PELLARO
PUGLIESE MARIAELENA 04/11/05 CZ CENTRO BASKET
QUATTRONE GRETA 25/10/05 L’AQUILONE RC
RIZZUTO LAURA 19/09/05 L’AQUILONE RC
ROMEO ALISSA 07/08/05 EUTIMO LOCRI
SACCA’ MANUELA 28/11/05 EUTIMO LOCRI
SGARLATO ALESSIA 18/03/05 YMCA SIDERNO
SGRO’ SIMONA 16/02/05 VIS REGGIO
SPILINGA ELIANA 18/10/05 EUTIMO LOCRI
Ph: Filippo Latella
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